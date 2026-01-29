سلوت عن التعاقد مع لاعبين جدد: نفضل الحلول الذكية!



لندن (د ب أ)

أعرب أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته لرؤية فريقه يقدم أداء متكاملاً في المباراة التي فاز فيها على كاراباج 6/ صفر أمس الأربعاء، مؤكداً بذلك تأهل الفريق إلى دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان الفوز الذي حققه ليفربول بالأمس، يعني أن الفريق أنهى مرحلة الدوري في المركز الثالث، ليحصد بطاقة العبور لدور الـ16 مباشرة وتفادي اللعب في الملحق. وعن تأهل الفريق لدور الـ16، قال سلوت: «هذا ما تتمنى الوصول إليه عندما تبدأ موسم دوري الأبطال، حيث ترغب في إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى. بالطبع، هذا يساعد، لأنك تتفادى اللعب في دور يمكن أن تواجه فيه فريق يصعب مواجهته في مثل هذا الدور».

وأضاف: «لذلك، نحن سعداء بأننا تأهلنا مباشرة إلى دور الـ16، خاصة لأنه قبل موسمين كنّا نلعب في الدوري الأوروبي وخرجنا من دور الثمانية أمام أتالانتا». ولدى سؤاله عما إذا كانت كثرة الإصابات في الفريق ستجعله يدرس إبرام إعارات طارئة في سوق الانتقالات، قال سلوت: «نحن كناد نتخذ قراراً، نعتقد على الأقل، أنها ذكية». وأضاف: «لذلك، نحن لا نبحث عن تعاقدات قصيرة الأجل فقط، بل نبحث أيضاً عن تعاقدات طويلة الأجل، لهذا السبب نتعاقد مع لاعبين صغار أيضاً، لاعبين جيدين ولكن صغار في السن يمكنهم التطور».

وأكمل: «الآن يمكننا رؤية هذا التطور مع بعض اللاعبين. وهذا يعتمد دائماً على ما إذا كان هناك لاعبون متاحون نعتقد أنهم يمكن أن يساعدونا، وإذا كانوا كذلك، هل بإمكاننا التعاقد معهم؟ وهل سيكون ذلك مفيداً أيضاً على المدى الطويل، خاصة مع عودة لاعبينا من الإصابات».

وأكد: «قلت للتو إننا لا نملك تشكيلة بها أربعة لاعبين يلعبون في مركز الظهير الأيمن و12 لاعب وسط وثلاثة أو أربعة مهاجمين- الأمور لا تسير هكذا هنا. لذلك، علينا اتخاذ القرارات الذكية للمستقبل القريب وكذلك للمستقبل البعيد».