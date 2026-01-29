الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أستراليا المفتوحة.. سابالينكا على بعد انتصار من «النجمة الثالثة»

أستراليا المفتوحة.. سابالينكا على بعد انتصار من «النجمة الثالثة»
29 يناير 2026 15:42

ملبورن (أ ب)
تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا للمباراة النهائية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة على التوالي، بعد تغلبها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6/ 2 و6/ 3 اليوم الخميس لتصبح على بعد انتصار واحد من الفوز بلقبها الثالث في آخر أربع نسخ من البطولة.
وتلتقي سابالينكا مع الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين الأميركية جيسكيا بيجولا، المصنّفة السادسة في البطولة، والكازاخية يلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة في البطولة، والتي فازت ببطولة ويمبلدون في 2022 وكانت وصيفة لسابالينكا في نسخة 2023.
وتأهلت اللاعبات الأربع للدور قبل النهائي من دون خسارة أي مجموعة، وهي خامس مرة فقط يحدث فيها هذا في عصر البطولات المفتوحة. وأصبحت سابالينكا، ثالث لاعبة، في عصر البطولات المفتوحة، تصل لأربع مباريات نهائية متتالية في بطولة أستراليا المفتوحة بعد إيفون جولاجونج كولي ومارتينا هينجيز.
وقالت سابالينكا: «إنه إنجاز مذهل، لكن العمل لم ينته بعد. كنت أتابع لعبها، (سفيتولينا) كانت تلعب بشكل رائع. شعرت أن علي التدخل وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط عليها. أنا سعيدة بأن مستواي كان هناك، وأعتقد أنني لعبت بشكل رائع».

