فليك عن أداء برشلونة أمام كوبنهاجن: مرتاح نعم.. غير راضٍ نعم



مدريد (د ب أ)

أعرب هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن ارتياحه لتحقيق هدف التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رغم عدم رضاه التام عن المستوى الذي ظهر به الفريق في مباراته الأخيرة التي انتهت بالفوز 1/4 على كوبنهاجن مساء الأربعاء.

وأكد المدرب الألماني في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي لبرشلونة: «لست سعيداً، لم يكن الشوط الأول جيداً على الإطلاق، وعلينا أن نبدأ المباريات بشكل قوي منذ البداية». وأوضح أن الفريق عانى في الجوانب الدفاعية خلال الشوط الأول، مما تسبب في استقبال هدف مبكر، لكنه أشاد برد فعل اللاعبين في الشوط الثاني.

وقال: «كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني بفضل بعض التعديلات الصغيرة.. الآن لدينا مباراتان أقل في جدولنا، وإنهاء المنافسة في المركز الخامس أمر رائع. خروج فرق كبرى يظهر مدى صعوبة هذه النسخة من البطولة القارية، لكنني أركز فقط على فريقي».

وأشاد فليك بالنجم الشاب لامين يامال وقدرته على التعامل مع الرقابة اللصيقة، حيث قال: «يامال يتكيف بشكل ممتاز رغم أن الخصوم يضعون ثلاثة لاعبين لمراقبته أحياناً، وقد تطور كثيراً في الجوانب الدفاعية وهو لاعب مهم جداً لنا».

كما أثنى على مارك برنال، واصفاً إياه بأنه «لاعب استثنائي» يمتلك قدرات تدريبية هائلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين حالته البدنية بشكل كامل بعد الإصابة التي عانى منها سابقاً.