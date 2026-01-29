الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تفتح باب التسجيل للنسخة الثانية

بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تفتح باب التسجيل للنسخة الثانية
29 يناير 2026 17:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»، عن فتح باب التسجيل لمحطتها الثانية، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير، فيما سيكون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبطولة عبر الرابط (https://aldafrakingfish.ae).
وخصص للمحطة الثانية 45 جائزة بقيمة تبلغ 677 ألف درهم، منها 40 جائزة للفئة العامة بقيمة 447 ألف درهم، و5 جوائز لفئة السيدات بقيمة 230 ألف درهم، ويحصد الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 80 ألف درهم، والمركز الثاني 60 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم.
ويحدد الفائزون في البطولة بناء على أعلى وزن لسمكة كنعد واحدة، مع اشتراط الصيد بالصنارة حصراً، وأن يكون التسجيل فردياً بواقع مشارك واحد لكل قارب، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وتوثيق عملية الصيد بالفيديو حتى لحظة الوزن، لضمان النزاهة والشفافية، والالتزام بالتعليمات التي حددت للبطولات.
وتسعى بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد إلى تعزيز الوعي بالتراث البحري، والحفاظ على موروث الصيد التقليدي، ودعم الاستدامة البحرية، وتشجيع المشاركة النسائية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في الصيد البحري التقليدي.

