جوارديولا يدخل نادي الـ 400 انتصار ويحطم رقم فينجر



معتز الشامي (أبوظبي)

واصل بيب جوارديولا كتابة التاريخ في الكرة الإنجليزية، بعدما أصبح أسرع مدرب في تاريخ أندية الدرجة الأولى بإنجلترا يصل إلى 400 انتصار رسمي، عقب فوز مانشستر سيتي على جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

انتصار السيتي 2-0 على ملعب الاتحاد جاء مبكرا بفضل هدفي إرلينج هالاند وريان شرقي خلال أول نصف ساعة، ليحسم الفريق تأهله إلى دور الـ16، ويمنح مدربه محطة جديدة في مسيرته الاستثنائية.

وعزز جوارديولا مكانته كأنجح مدرب في تاريخ مانشستر سيتي، بعدما وسّع الفارق بينه وبين أقرب أسلافه في عدد الانتصارات، فقد حقق الآن 180 فوزا أكثر من أي مدرب آخر قاد النادي عبر تاريخه، متقدما بفارق مريح على ليس ماكدوول، الذي درّب الفريق بين 1950 و1963.

وعلى الصعيد الأوروبي، كان هذا الانتصار هو الرقم 64 لجوارديولا مع سيتي في دوري الأبطال، ولا يتفوق عليه مع نادٍ واحد في البطولة سوى أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد (102) وأرسين فينجر مع أرسنال (83).

كما رفع المدرب الإسباني رصيده الإجمالي في المسابقة إلى 117 فوزا، ليقترب بفارق ستة انتصارات فقط من الرقم القياسي المسجل باسم كارلو أنشيلوتي (124)، ويتمثل الرقم الأبرز في سرعة الوصول إلى هذا الإنجاز، إذ احتاج جوارديولا إلى 569 مباراة فقط مع سيتي في إنجلترا لتحقيق 400 فوز، متجاوزا رقم فينجر الذي احتاج 696 مباراة مع أرسنال، أي بفارق 127 مباراة كاملة.

ومنذ توليه المهمة صيف 2016، قاد جوارديولا سيتي للفوز على 87 فريقا مختلفا في مختلف البطولات. أكثر ضحاياه تكراراً كانا وستهام وبيرنلي (18 فوزاً على كل منهما)، بينما فشل في تحقيق أي انتصار أمام ستة أندية فقط خلال فترته مع السيتي، ما يعكس حجم الهيمنة التي فرضها الفريق تحت قيادته.