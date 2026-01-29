ريباكينا تضرب موعداً مع سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا للتنس



ملبورن (أ ب)

تغلبت الكازاخية يلينا ريباكينا على الأميركية جيسيكا بيجولا 6 / 3 و7 / 6 اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لتصعد للمباراة النهائية.

وهذه هي المباراة النهائية الثالثة في إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، التي تتأهل لها ريباكينا، المصنفة الخامسة في البطولة، والأولى لها في آخر ثلاثة أعوام.

وكانت بيجولا، المصنفة السادسة في البطولة، تسعى لان تكون أول سيدة في عصر البطولات المفتوحة، تتأهل للمباراة النهائية في بطولتين، من البطولات الأربع الكبرى، بعد بلوغها سن الثلاثين. وستكون هذه هي المرة الثانية لريباكينا، الفائزة ببطولة ويمبلدون 2022، التي تصعد فيها لبطولة أستراليا المفتوحة، وسوف تواجه نفس اللاعبة التي واجهتها في المرة الأولى، وهي البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وفي 2023 فازت البيلاروسية أرينا سابالينكا بنتيجة 4 / 6 و6 / 3 و 6 / 4 لتحصد أول ألقابها الأربعة في بطولات الجراند سلام. ومازالت سابالينكا، المصنفة الأولى على العالم تتفوق في المواجهات المباشرة مع ريباكينا 8 / 6، بما في ذلك 5 / 4 في الملاعب الصلبة المفتوحة.

ولكن ريباكينا تتصدر سلسلة المواجهات في المباريات النهائية 3 / 1، بما في ذلك الفوز 6 / 3 و7 / 6 في المباراة النهائية للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات. وتأهلت سابالينكا للمباراة النهائية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة على التوالي، بعد تغلبها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6 / 2 و6 / 3، لتصبح على بعد انتصار واحد من الفوز بلقبها الثالث في آخر أربع نسخ من البطولة.