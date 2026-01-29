«اللمسة 1568».. رأسية تروبين كيف غيرت مصير فرق دوري الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)

في ليلة أوروبية لا تُنسى تحت أمطار لشبونة الغزيرة، تحوّل الحارس الأوكراني أناتولي تروبين من آخر خط دفاع إلى بطل غير متوقع لبنفيكا، بعدما سجّل هدفا تاريخيا في شباك ريال مدريد أبقى فريقه في دوري أبطال أوروبا ومنحه بطاقة العبور إلى الملحق.

وكان جوزيه مورينيو يقف على الخط الجانبي وملابسه مبللة بالكامل، وبين يديه انتصار ثمين على أحد أنديته السابقة، لكنه لم يكن كافياً، لأن التقدم 3-2 قبل الثواني الأخيرة لم يضمن لبنفيكا التأهل، إذ كان الفريق البرتغالي خارج الحسابات بفارق الأهداف خلف مارسيليا، وفي الوقت الذي انتهت فيه جميع المباريات الأخرى، لتبقي كل الأنظار شاخصة في ملعب «النور» وكان المطلوب هدف واحد، ليحقق المعجزة.

وبينما منح الطرد الثاني لريال مدريد، فريق بنفيكا أفضلية عددية ودقائق إضافية لهجمة أخيرة، استقبل تروبين هدفين من كيليان مبابي لكنه أنقذ أربع كرات خطيرة، وفي هذا الوقت قرر التقدم في الركلة الحرة الحاسمة بتوجيه من مورينيو، ولم تكن هذه المرة الأولى؛ فقبل أسبوعين جرب الأمر ذاته في الكأس المحلية، لكن محاولته آنذاك ذهبت فوق العارضة، والمدرب البرتغالي كان يعرف أن طول حارسه (نحو مترين) قد يصنع الفارق.

وعند الدقيقة 97:13، نفّذ فريدريك أورسنيس الركلة الحرة، واندفع تروبين إلى منطقة الجزاء وسط تفوق عددي لبنفيكا. بعد ثلاث ثوانٍ فقط، ارتقى بين فالفيردي وألابا، ودفع زميله لياندرو باريرو من طريقه، قبل أن يوجّه رأسية صاروخية سكنت شباك تيبو كورتوا. كان ذلك آخر لمسة في المباراة، وآخر لمسة في مرحلة الدوري كلها.

الهدف كان الأول في التاريخ الذي يستقبله ريال مدريد من حارس مرمى في مسابقة أوروبية، والسابع فقط لحارس في تاريخ دوري الأبطال. كما منح مورينيو أول فوز له على ريال مدريد بعد خمس محاولات سابقة فاشلة.

والمفارقة أن تلك الرأسية كانت اللمسة رقم 1568 لتروبين في دوري الأبطال، والأولى له في نصف ملعب الخصم. قبل انطلاق الجولة، كانت حظوظ بنفيكا في التأهل لا تتجاوز 18% وفق التوقعات، وهبطت إلى أقل من 0.1% مع دخول الوقت بدل الضائع، قبل أن يكتب الحارس «المعجزة» النهاية التي لن تُنسى.