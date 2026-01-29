الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

منتخب السلة إلى «مربع الذهب» في «دولية دبي» بالفوز على الكرامة

منتخب السلة إلى «مربع الذهب» في «دولية دبي» بالفوز على الكرامة
29 يناير 2026 20:02

علي معالي (دبي)
تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى المربع الذهبي لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ 35، بعد الفوز على فريق الكرامة السوري بنتيجة 87-71، في البطولة المقامة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، ليصعد للعام الثاني على التوالي للمرة الأولى في تاريخ المنتخب مع دولية دبي، وكان منتخبنا قد حقق المركز الثالث في النسخة الـ 34.
وحاول د. منير الحبيب مدرب المنتخب الاستفادة من كل عناصره، ودفع بعدد كبير من لاعبيه، حتى تكون كل عناصر المنتخب أكثر جاهزية لبقية مباريات البطولة.
بدأ منتخبنا المباراة بشكل قوي ومتقدماً من البداية معتمداً على أبرز لاعبيه راشد ناصر وحامد عبداللطيف وقيس عمر ومحمود الهاشمي، ونجح فريقنا في التقدم خلال الربع الأول بنتيجة 24-13، وحافظ المنتخب على تقدمه في الربع الثاني حتى وصل الفارق بعد مرور دقيقتان من الربع الثاني إلى 9 نقاط (24-15)، وحافظ منتخبنا على تقدمه حتى وصل إلى 21 نفطة قبل نهاية الربع الثاني بدقيقتين (40-19)، في ظل رغبة لاعبينا بتوسيع الفارق لتجنب المفاجآت التي قد تحدث في الربعين الثالث والرابع، وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 48-21.
وبالفعل تحسن أداء فريق الكرامة ونجح في تقليص الفارق إلى 10 نقاط فقط (62-52) مع نهاية الربع الثالث، ليأخذ الربع الرابع منحنى أكثر إثارة ومتعة من الجانبين، واستغل منتخبا وجود عناصر الخبرة ليتمكن من حسم اللقاء بفارق مريح في النهاية لتنتهي المباراة لمصلحة منتخبنا بنتيجة 87-71.
تصدر واشنطن قائمة الهدافين بالمنتخب برصيد 21 نقطة، فيما سجل حامد عبداللطيف (14 نقطة)، وكريس ويل (13 نقطة)، وقيس عمر (9 نقاط)، وحمد البلوشي (8 نقاط)، وعقب المباراة اجتمع عبداللطيف الفردان باللاعبين في غرفة الملابس وهنأهم مع الجهازين الفني والإداري على هذا التأهل، ومطالباً اللاعبين بمزيد من الجهد لتحقيق حلم التأهل لأول مرة في تاريخ هذه البطولة. 

 

