التعادل يحسم مواجهة الجزيرة والبطائح

علي معالي (الشارقة)

تعادل البطائح والجزيرة 1-1، في المباراة التي جرت بينهما على استاد خالد بن محمد بالشارقة في الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم البطائح مبكراً في الدقيقة 3 عن طريق عزيز جانييف، وتعادل سيمون بانزا للجزيرة في الدقيقة 61، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصل البطائح للنقطة 11 بالمركز الثاني عشر، والجزيرة للنقطة 22 بالمركز الخامس.

فاجأ البطائح منافسه الجزيرة بهدف مبكر في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول، بتسديدة قوية من عزيز جانييف، ليسجل البطائح أسرع أهدافه في دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور 137 ثانية.

ونشط الجزيرة بردة فعل سريعة لتعديل النتيجة، حتى شهدت الدقيقة41 تدخل حكم تقنية الفيديو بعدم احتساب ركلة جزاء للجزيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

ومع مطلع الشوط الثاني بدأ الجزيرة أكثر ضغطاً لتعديل النتيجة، ونجح سايمون بانزا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61 برأسية متقنة؛ ليسجّل نفس اللاعب هدفين في دوري أدنوك وكلاهما أمام البطائح.

وأنقذ حارس البطائح فريقه من هدف شبه محقق في الدقيقة 83، فيما كاد نبيل فقير أن يسجل هدفاً بشكل مميز من ركلة ركنية في الدقيقة 84، ولكن كرته اصطدمت بالعارضة؛ وسط متابعة من بانزا ولكن علت العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.