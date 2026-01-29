يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتفظ يونايتد بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما خاض مباراته في الجولة 14 مبكراً، مستفيداً من تعثر مطارديه في جولة غلب عليها نتيجة التعادل، مقابل فوز كبير لحتا على سيتي بخماسية نظيفة.

واكتفى الفجيرة، الوصيف، بنقطة التعادل السلبي أمام مضيفه مجد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد طحنون بن محمد بالعين، ليرفع "الذئاب" رصيدهم إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف يونايتد المتصدر، الذي كان قد حسم مواجهته المقدمة من الجولة ذاتها أمام الاتفاق بنتيجة 3-2، نظراً لارتباطه بمواجهة مضيفه الوحدة في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، والمقررة الأحد المقبل، حيث يُعد يونايتد الممثل الوحيد لأندية الدرجة الأولى في البطولة عقب إقصائه الشارقة من دور الـ16.

من جانبه، فرّط دبا الحصن في فوز كان في المتناول أمام مضيفه الذيد، بعدما تقدم بهدف محمد لامين ياتارا في الدقيقة 17، قبل أن يستقبل هدف التعادل عبر خطأ عكسي سجله المدافع ميشال دريفك في الدقيقة 27، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، مقابل 23 نقطة للذيد في المركز الخامس، فيما حسم التعادل السلبي لقاء الحمرية وضيفه الإمارات، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، مقابل 16 للحمرية العاشر.

وحقق حتا الفوز الأبرز في الجولة، بتغلبه على سيتي بخمسة أهداف دون مقابل، صعد بها إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حيث سجل صاموئيل روزا هدفين في الدقيقتين 24 و83، وأضاف جويلهرم ناسيمنتو (64)، وأيمن رشوق (80)، وإيريما جينج (92)، فيما بقي سيتي في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وتُستكمل منافسات الجولة مساء الجمعة بإقامة مباراتي العروبة مع جلف يونايتد، والعربي مع مصفوت.