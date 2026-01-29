الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا



مدريد (د ب أ)

أظهرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات الرياضية اليوم الخميس، تحولاً جذرياً في توقعات بطل دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث تراجعت أسهم ريال مدريد الإسباني بشكل ملحوظ مقابل صعود كبير لنادي أرسنال الإنجليزي الذي تربع على عرش المرشحين بنسبة بلغت 3ر28%.

وجاء ترشيح أرسنال للقب القاري، بفضل الأداء الرائع للفريق اللندني الذي أصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحقق الفوز في جميع مبارياته الثمانية في مرحلة الدوري مسجلاً 23 هدفاً ومستقبلاً 4 أهداف فقط.

كما صنفت «أوبتا»، أرسنال كأقوى فريق أوروبي حالياً باحتمالية وصول للنهائي القاري تبلغ 7ر45%. وجاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني بقائمة المرشحين للقب القاري بنسبة 9ر15% يليه مانشستر سيتي الإنجليزي بنسبة 10% ثم برشلونة بنسبة الإسباني بنسبة 8ر8% وليفربول الإنجليزي بنسبة 4ر7% ثم باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب بنسبة 2ر6%.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» فإن «أوبتا» صنفت برشلونة كأفضل فريق إسباني، والوحيد من بين أندية بلاده الذي تواجد ضمن قائمة المرشحين الأوائل بنسبة 1ر39% للوصول إلى الدور قبل النهائي مع توقعات ببلوغه النهائي بنسبة 4ر18%.

وتراجعت فرص ريال مدريد للفوز باللقب إلى 2ر3% فقط وذلك بعد فشله في التأهل المباشر واحتلاله المركز التاسع مما سيجبره على خوض ملحق دور الـ 16 ورغم أن تاريخه يدعم عودته إلا أن الأرقام الحالية تضعه في موقف صعب باحتمالية 2ر7% فقط للوصول للنهائي بينما يأتي أتلتيكو مدريد في مرتبة أقل بنسبة 1ر2% فقط لتحقيق اللقب مع احتمالية 8ر34% للوصول إلى دور الثمانية.