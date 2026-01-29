أطول سلسلة دون هزيمة في تاريخ الأبطال.. برناردو يتصدر

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد نجوم بايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي من بين اللاعبين الذين يملكون أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وقبل هزيمة مانشستر سيتي الأخيرة أمام بودو/جليمت، كان رودي قد حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 23 مباراة له في البطولة، ولم يخسر أي مباراة أوروبية منذ عام 2022 (باستثناء ركلات الترجيح)، والمثير للدهشة أن هذه السلسلة المكونة من 23 مباراة دون هزيمة لا تكفي لمنح رودري الرقم القياسي في البطولة، حيث إنها تحتل المرتبة العاشرة فقط مناصفة مع لاعب آخر، ومع ذلك، فهي سلسلة أطول من المباريات التي لم يهزم فيها أي من كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي في هذه البطولة.

وفي الواقع، كانت أطول سلسلة مباريات دون هزيمة لرونالدو في البطولة خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد، حيث حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 22 مباراة متتالية من سبتمبر 2007 إلى مايو 2009، ولم يسبق لرونالدو أن حافظ على سجله خالياً من الهزائم لأكثر من 22 مباراة في أوروبا مع ريال مدريد، رغم فوزه باللقب 4 مرات مع النادي، ويمكن لرونالدو أن يشعر ببعض الرضا من حقيقة أن ميسي لم يسبق له أيضاً أن خاض أكثر من 22 مباراة دون هزيمة في أوروبا مع برشلونة، وفي تاريخ البطولة، حقق 7 لاعبين سلسلة من 24 مباراة دون هزيمة في أوروبا. هؤلاء اللاعبون هم: إيرلينج هالاند، روبن دياز، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، جوشوا كيميتش، ناني، وباتريس إيفرا.

أما ثاني أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في البطولة فتعود إلى داني كارفاخال، الذي لعب 25 مباراة دون خسارة بين مايو 2015 وأبريل 2018، وخلال تلك الفترة، خسر ريال مدريد 3 مباريات أوروبية، لكن كارفاخال نفسه لم يشارك في أي من تلك المباريات.

ومع ذلك، فإن أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا تعود في الواقع إلى برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، الذي خاض 26 مباراة دون أن يخسر، وذلك بين أكتوبر 2018 ومايو 2021، لم يكن سيلفا في الجانب الخاسر في أي مباراة أوروبية، باستثناء ركلات الترجيح.

وبالنظر إلى أن سلسلة رودري التي لم يهزم فيها في 23 مباراة قد انتهت مؤخراً، يبدو أن رقم سيلفا القياسي آمن في الوقت الحالي، على الرغم من أن أمثال كيليان مبابي ولامين يامال سيتطلعون إليه بلا شك في السنوات المقبلة.