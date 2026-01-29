الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» يزين ختام الجولة 14 في «دوري أدنوك»

«الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» يزين ختام الجولة 14 في «دوري أدنوك»
29 يناير 2026 22:19

معتصم عبدالله (دبي)
تزينت مباراتا النصر وبني ياس، والبطائح والجزيرة، في ختام الجولة 14 من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بشعار أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإبراز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، في مختلف الجوانب الاقتصادية والتعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية.
وشهدت ملاعب استاد خالد بن محمد في الشارقة، واستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، حضور الشعار عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات المضيئة المحيطة بأرضية الملعب، فيما ارتدى اللاعبون وأطقم التحكيم في المباراتين قمصاناً خاصة قبل ضربة البداية، حملت شعار المناسبة، في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين.
وعاد بني ياس بفوز ثمين، هو الثالث له في الدوري، على حساب مضيفه النصر، بهدفين سجلهما ليونيل جوفوفو في الدقيقة 45، ويوسفو نيكتيه في الدقيقة 71، بعدما أهدر «السماوي» ضربة جزاء في الشوط الأول، سددها النيجيري سيفور قودوين خارج المرمى في الدقيقة 14.
وبهذه النتيجة، رفع بني ياس رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشر، فيما بقي «العميد» برصيد 19 نقطة في المركز السادس.

