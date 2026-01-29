الأهلي يعاقب نجمه بالإيقاف والغرامة القياسية

القاهرة (أ ف ب)

قرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم، إيقاف لاعب الوسط الدولي إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه مصري (حوالي 32 ألف دولار أميركي) بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وغاب عاشور عن الحضور إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم دون إذن، ما دفع مدير الكرة إلى تغريمه أكبر غرامة في تاريخ النادي الأهلي.

وكشف بيان صادر عن الأهلي أن اللاعب سيتدرب بصفة منفردة خلال فترة الإيقاف، على أن يعود لتدريبات الفريق الأول بعد نهايته، دون الكشف عن سبب تغيبه عن السفر.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لوكالة فرانس برس إن «عاشور تدرب بصورة طبيعية الأربعاء وكان من المقرر أن يلحق بالفريق في مطار القاهرة صباح الخميس، للتوجه مع البعثة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني السبت في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف «فوجئ الجهاز الفني والإداري بعدم حضور اللاعب، وتم الاتصال به وبأسرته ووكيله أكثر من مرة دون أي رد، ليتم اتخاذ القرار بالسفر من دونه، ثم تمت مناقشة الأمر بين مدير الكرة ورئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب قبل إصدار القرار بالعقوبة».

وتابع المصدر «من المقرر أن يخضع اللاعب إلى التحقيق فور عودة البعثة من تنزانيا لمعرفة ملابسات غيابه عن السفر، ومن الوارد مضاعفة العقوبة أو الاكتفاء بها حسب نتيجة التحقيق».

وشارك عاشور مع الأهلي أمام وادي دجلة الثلاثاء في مباراة المرحلة السادسة عشرة من الدوري المصري، قبل أن يتغيب بصورة مفاجئة عن اللحاق ببعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا.

وانضم عاشور (28 عاماً) إلى الأهلي قادماً من ميدتيلاند الدنماركي في صيف 2023. وسبق له اللعب من قبل لأندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك.

كما شارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي انتهت مؤخراً بالمغرب واحتل فيها المنتخب المصري المركز الرابع.