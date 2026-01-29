الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

12 دولة تشارك في البطولة العربية لكرة القدم المصغرة بالفجيرة

12 دولة تشارك في البطولة العربية لكرة القدم المصغرة بالفجيرة
29 يناير 2026 23:20


دبي (وام)
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة ومقره دولة الإمارات مشاركة 12 دولة في النسخة الأولى من البطولة العربية للمنتخبات المقررة بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، من 6 إلى 15 أبريل المقبل.
وأكد الاتحاد أن القائمة تضم «حتى الآن» منتخبات الإمارات، وسلطنة عمان، والعراق، وسوريا، وموريتانيا، وليبيا، وتشاد، والسنغال، والسودان، والصومال، والمغرب، والكويت، بانتظار منتخبي البحرين وقطر لتأكيد انضمامهما إلى الدول المشاركة.
وقال سعيد العاجل رئيس الاتحاد العربي، إن البطولة تحظى بتأييد ودعم كبيرين من الاتحاد الدولي، وأنه تم تعيين قائمة من الحكام الدوليين لإدارة منافساتها، وتوفير جميع متطلباتها الفنية، لاسيما أنها ضمن المحطات المؤهلة إلى المونديال القادم.
وأشار إلى أن الاتحاد العربي، وبدعم من وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد اللجان الأولمبية العربية، واتحاد الاتحادات العربية، وكافة الدوائر المحلية في إمارة الفجيرة، يحرص على تحقيق أعلى مؤشرات التميز في استضافة الحدث.
ونوه إلى أن الاتحاد العربي وافق على مشاركة بعض المنتخبات الأفريقية، لتأكيد التعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي، وتوسيع مظلة المنافسات، وتحقيق الزخم التنافسي المطلوب، لتعزيز الانتشار الواسع للعبة في الدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن وجودها يسهم بتحقيق النجاح الفني والتنافسي، واستقطاب الجماهير من داخل الدولة وخارجها.
وكشف عن تشكيل اللجان المنظمة للبطولة، برئاسة عبدالله حسن الدرمكي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، وتحديد المهام المقررة، ووضع أجندة خاصة بوصول المنتخبات، ومقار إقامتها، والتدريبات، والتفاصيل الأخرى المرتبطة بالمنافسات، لضمان أعلى المعايير التنظيمية.

