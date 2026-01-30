60 مليون يورو تضع أرسنال بصدارة «الرابحين» في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

يتصدر أرسنال قائمة الأندية الأعلى ربحاً مع انتهاء دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025/26، حتى الآن برصيد 59.74 مليون يورو، يليه بايرن ميونيخ (57.33 مليون يورو) وليفربول (54.92 مليون يورو).

وأنهى فريق ميكيل أرتيتا المرحلة الأولى من البطولة بنجاح تام، محققاً 8 انتصارات متتالية، ليحصد ما يقارب 60 مليون يورو حتى الآن، حيث يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 2.1 مليون يورو للفوز، و0.7 مليون يورو للتعادل.

ويضاف إلى هذا المبلغ 18.62 مليون يورو، التي حصل عليها كل فريق من الفرق الـ36 المشاركة في هذه المرحلة، إضافة إلى 11 مليون يورو التي ضمنها أرسنال بالفعل لبلوغه دور الـ16، إلى جانب مكافأة إضافية قدرها 2 مليون يورو لأول 8 فرق تتأهل مباشرة، ويحصل الفائز في مباراة الملحق بين الفرق الـ16 المصنفة من التاسع إلى الرابع والعشرين، على مكافأة قدرها مليون يورو.

وإضافة إلى ذلك، حصل كل ناد على مبلغ مختلف بناء على مركزه في ترتيب الدوري. حصل أرسنال على 11.32 مليون يورو، بينما انخفض هذا المبلغ إلى 310 آلاف يورو لفريق كيرات ألماتي صاحب المركز الأخير، الذي خرج من دوري أبطال أوروبا بمجموع 19.63 مليون يورو.

وابتداء من الآن، ستزداد قيمة الجوائز المالية للتأهل في الأدوار الإقصائية، حيث تبلغ مكافأة التأهل إلى دور الـ16 إلى نحو 11 مليون (في الموسم الماضي كانت 9.6 مليون)، والتأهل إلى ربع النهائي 12.5 مليون (مقارنة بـ10.6 مليون الموسم الماضي)، والوصول إلى نصف النهائي يعني 15 مليون إضافية (12.5 مليون في العام السابق)، ولعب المباراة النهائية في بودابست في 30 مايو، يزيد الدخل بمقدار 18.5 مليون للوصيف (15.5 مليون سابقاً) و25 مليون للفائز الجديد بدوري أبطال أوروبا (كان 20 مليون في الموسم الماضي).

ولا تشمل هذه المبالغ عنصر "ركيزة القيمة"، وهو العائد الذي يحققه كل ناد مشارك في البطولة، بحسب ترتيبه التاريخي في دوري أبطال أوروبا، وفيما يخص عنصر "ركيزة القيمة"، يوزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مبلغ 850 مليون يورو على جميع المشاركين، أي ثلث المبلغ الإجمالي 2.47 مليار يورو.

وتنقسم هذه المليارات البالغة 2.47 مليار يورو إلى 3 عناصر رئيسية: 670 مليون يورو للمشاركة، و950 مليون يورو بناء على النتائج، و850 مليون يورو لركيزة القيمة.

وفي الموسم الماضي، توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، وحقق الفريق بقيادة لويس إنريكي، إنجازاً مالياً كبيراً بلغ 144.4 مليون يورو، مضيفاً بذلك أول لقب أوروبي له. أما إنتر ميلان، الذي وصل إلى المباراة النهائية في ميونيخ، فقد حصد 136.6 مليون يورو.

أرباح الأندية في دوري أبطال أوروبا موسم 25-26 حتى الآن

القيمة باليورو

1- أرسنال: 59.74

2- بايرن ميونيخ: 57.33

3- ليفربول: 54.92

4- توتنهام: 53.9

5- برشلونة: 52.89

6- تشيلسي: 52.57

7- سبورتينج لشبونة: 52.26

8- مانشستر سيتي: 51.94

9- ريال مدريد: 37.93

10- إنتر ميلان: 37.61

11- باريس سان جيرمان: 36.6

12- نيوكاسل يونايتد: 36.28

13- يوفنتوس: 35.27

14- أتلتيكو مدريد: 34.95

15- أتالانتا: 34.64