يفصله 4 أهداف.. مبابي يهدد رقم رونالدو التاريخي في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يزال نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، الذي طبق الموسم الماضي، يقابل بآراء متباينة من المشجعين في أنحاء أوروبا، لكنه يضمن في نهاية المطاف زيادة عدد المباريات، وهذا يعني عادة المزيد من الأهداف.

ويتضمن نظام الدوري الجديد 8 مباريات - أي مباراتين أكثر من دور المجموعات السابق - إضافة إلى جولة فاصلة تضيف 16 مباراة أخرى. وقد استغل العديد من المهاجمين هذه الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف، وعلى رأسهم مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي.

وكانت ليلة سيئة لريال مدريد، حيث خسر بنتيجة 4-2 أمام بنفيكا بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو، ليُجبر على خوض الملحق، لكن الفرنسي مبابي سجل هدفين آخرين. وبهذا، يرتفع رصيده في دوري أبطال أوروبا إلى 13 هدفاً في هذه النسخة من البطولة.

ومن اللافت للنظر أن هذه الأهداف جاءت في 7 مباريات فقط. وهذا يعني أن مبابي قد يكون عازماً بالفعل على تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك، لا يزال أمامه طريق طويل. فمن هم أفضل 10 لاعبين من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر القائمة الهداف التاريخي للبطولة، كريستيانو رونالدو. سجل الأسطورة البرتغالية 17 هدفاً في موسم 2013/14، ليقود ريال مدريد للفوز بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا، والمثير للدهشة أن رونالدو يحتل المركزين الثاني والثالث أيضاً، بعد أن سجل 16 هدفاً في موسم 2015/16 و15 هدفا في موسم 2017/18.

أما المركز الرابع فيأتي من نصيب روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 15 هدفاً لبايرن ميونيخ في موسم 2019/20، بينما سجل كريم بنزيمة أيضاً 15 هدفا لريال مدريد في موسم 2021/22.

ويحتل الساحر ليونيل ميسي المركز السادس، بعد أن سجل 14 هدفاً في موسم 2011/12، لكن برشلونة الأرجنتيني لم يفز بدوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم، ويعود ليفاندوفسكي إلى المركز السابع، بعد أن سجل 12 هدفاً في موسم 2021/22. ويحتل رافينيا لاعب برشلونة وسيرهو جيراسي لاعب بروسيا دورتموند المركزين الثامن والتاسع، بعد أن سجل كل منهما 13 هدفاً في الموسم الماضي.

ويحتل مبابي بالفعل المركز العاشر في القائمة برصيد 13 هدفاً، وقد يخوض ما يصل إلى 10 مباريات إضافية إذا وصل ريال مدريد إلى النهائي، حيث أصبح بإمكانه خوض مباراتين إضافيتين في الأدوار الإقصائية.



أكثر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد منذ 1992/93

1- كريستيانو رونالدو (13/14): 17

2- كريستيانو رونالدو (15/16): 16

3- كريستيانو رونالدو (17/18): 15

4- روبرت ليفاندوفسكي (19/20): 15

5- كريم بنزيما (21/22): 15

6- ليونيل ميسي (11/12): 14

7- روبرت ليفاندوفسكي (21/22): 13

8- رافينيا ( 24/25): 13

9- سيرهو جيراسي (24/25): 13

10- كيليان مبابي (25/26): 13