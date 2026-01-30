تمبروولفز يجتاز ثاندر في دوري السلة الأميركي

واشنطن(أ ب)

قاد أنتوني إدواردز فريق مينيسوتا تمبروولفز للفوز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بنتيجة 123 / 111.

وأحرز إدواردز 26 نقطة في المباراة، التي شهدت معادلة مينيسوتا تمبروولفز رقمه القياسي هذا الموسم بتسجيل 22 رمية ثلاثية.

وسجل جايدن ماكدانييلز 21 نقطة لأصحاب الأرض، من بينها خمس ثلاثيات من خمس محاولات، فيما أضاف ناز ريد 18 نقطة في مشاركته كبديل لمصلحة ينيسوتا، مسجلا أربع رميات ثلاثية.

وعادل عدد الثلاثيات التي سجلها مينيسوتا (22 ثلاثية) ثاني أعلى رقم يتلقاه ثاندر هذا الموسم، فيما بلغت نسبة نجاح تمبروولفز في الرميات الثلاثية 8ر46%، بعدما قام لاعبوه بـ47 محاولة.

بهذا الفوز، حقق مينيسوتا انتصاره الثالث على التوالي، بعدما خسر في مبارياته الخمس السابقة، في حين تلقى ثاندر هزيمته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة.

وسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر، لاعب أوكلاهوما سيتي، أعلى رصيد من النقاط في المباراة، بإحرازه 30 نقطة، في حين أضاف تشيت هولمجرين 15 نقطة، بينما أحرز لاعب الارتكاز إيزايا هارتنشتاين 11 نقطة في عودته إلى الملاعب بعد غيابه عن 16 مباراة بسبب إصابة في ربلة الساق. وافتقد مينيسوتا صانع الألعاب المخضرم مايك كونلي، بينما حظي بونز هايلاند بوقت لعب أطول في غياب كونلي، مسجلا تسع نقاط في 23 دقيقة. وارتدى لاعبو تمبروولفز قمصانا سوداء كتب عليها "ندعم مينيسوتا" خلال الإحماء قبل المباراة، ردا على حوادث إطلاق النار المميتة التي نفذها عملاء فيدراليون في مينيابوليس خلال الأسابيع الأخيرة. ويلتقي أوكلاوهوما ضد مضيفه دنفر ناجتس، في المباراة المقبلة بالمسابقة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، فيما يحل تمبروولفرز ضيفا على ممفيس جريزليس مساء السبت.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت في ذات اليوم عن فوز فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز على ضيفه ساكرامنتو كينجز بنتيجة 113 / 111، وتغلب واشنطن ويزاردز على ضيفه ميلوواكي باكس 109 / 99، وهيوستن روكيتس على مضيفه أتلانتا هوكس 104 / .86 كما فاز ميامي هيت على مضيفه شيكاغو بولز بنتيجة 116 / 113، وتشارلوت هورنيتس على مضيفه دالاس مافريكس 123 / 121، ودنفر ناجتس على ضيفه بروكلين نيتس 107 / 103، وفونيكس صنز على ضيفه ديترويت بيستونز 114 / 96.