فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

بات كوبر فلاغ أكثر لاعب مبتدئ تسجيلاً للنقاط في مباراة واحدة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما أحرز 49 نقطة، لكنها لم تكن كافية لإنقاذ فريقه دالاس مافريكس من الخسارة أمام شارلوت هورنتس 121-123.

وقدّم فلاغ، البالغ من العمر 19 عاماً والذي اختير في المركز الأول خلال درافت العام الماضي، عرضاً لافتاً، وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة فريقه إلى الفوز عندما أدرك التعادل بتصويبة ثلاثية (121-121) قبل 30 ثانية من نهاية اللقاء.

إلا أن اللحظات الحاسمة شهدت فقدان فلاغ للكرة، قبل أن يرتكب خطأ على النجم الشاب كون كنوبل، الذي نجح في تسجيل الرميتين الحرتين مانحاً فريقه التقدّم والفوز. وفي الثواني الأخيرة، أضاع فلاغ تصويبة بعيدة، ليختتم أمسية فردية مميزة بخسارة مؤلمة لفريقه.

ورغم ذلك، نجح فلاغ في تحطيم رقم قياسي صمد لما يقارب نصف قرن، والمسجّل باسم كليف روبنسون، الذي سجّل 45 نقطة وهو في سن 19 عاماً عام 1980.

وتلقّى مافريكس خسارته الثالثة توالياً، في حين حقق هورنتس فوزه الخامس على التوالي، ليحتل المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.

وأنهى نجم شارلوت كون كنوبل، زميل فلاغ السابق في الجامعة، اللقاء بأفضل حصيلة في مسيرته، مسجّلاً 34 نقطة.