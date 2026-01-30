السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

26 مقاتلاً ومقاتلة في النسخة 67 من «محاربي الإمارات» غداً

30 يناير 2026 13:51

أبوظبي (الاتحاد)
تشهد سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، أول بطولة في الموسم الجديد 2026، التي ستقام مساء اليوم «السبت» في صالة مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، عبر النسخة 67 بمشاركة 26 من أبرز المقاتلين في عالم الفنون القتالية المختلطة من 14 دولة، جميعهم من الأسماء التي شاركت سابقاً وأخرى تشارك للمرة الأولى في أبوظبي.
وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، نخبة من الأبطال المشاركين في المنافسات.
وتشهد النسخة 67، مواجهات قوية تجمع نخبة من مقاتلين من جميع أنحاء العالم، ويتضمن الحدث الرئيسي مواجهات حماسية في وزن الخفيف الثقيل، حيث يلتقي المقاتل البرازيلي كايو ماتشادو مع نظيره البريطاني توم بريز.
كما يشهد الحدث الرئيسي المشترك نزالاً حماسياً في وزن الريشة، يجمع البرازيلي جوستافو ريبيرو، وسيلفستر شيبفمبو من زيمبابوي، ويلتقي الروسي رشيد باجابوف مع الكازاخستاني سنجار بالوف، في وزن الحر.
وفي منافسات السيدات تلتقي الهولندية بنيتا فان روجي، مع الباكستانية أناتا كريم، في وزن الحر 55 كجم.
وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، خلال المؤتمر الصحفي: «سعداء بانطلاقة أولى بطولات محاربي الإمارات في 2026، بمشاركة هذه النخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم، وهو ما جعلنا نفخر دائماً باحتضان العاصمة العالمية أبوظبي للحدث، وبالتطور المستمر للبطولة ووصولها إلى هذه المكانة الرفيعة في سنوات قليلة».
وأضاف: «سلسلة «محاربي الإمارات» جزءاً من المنظومة الرياضية في الدولة، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها على الصعيد العالمي جاءت ثمرة رؤية واضحة ودعم متواصل من القيادة الرشيدة للرياضة في الإمارات».
وأكد درويش أن تنظيم بطولات بهذا المستوى يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، يجسّد دور العاصمة أبوظبي كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى.
وتوجه درويش بالشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وقنوات أبوظبي الرياضية على دعمها للحدث، كما أشاد برؤية وتوجيهات عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.
وأشار درويش إلى أن البطولة تسعى إلى مواصلة نجاحات الموسم الماضي، والذي شهد إقامة 11 نسخة و135 نزالاً بمشاركة 270 مقاتلاً ومقاتلة من شتى أنحاء العالم، وجاء التنافس على 7 ألقاب، كما شهدت ثاني البطولات خارج الإمارات من خلال النسخة 66 التي أقيمت في لبنان.

