أولمبياكوس وريال مدريد يجددان «أمسيات دبي للسلة» في «اليوروليج»

دبي (الاتحاد)

تستعد دبي لاستضافة ليلتين من أقوى وأرقى أمسيات كرة السلة الأوروبية، مع عودة منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج» (EuroLeague)، الذي يُعد من أقوى بطولات كرة السلة في العالم، إلى كوكاكولا أرينا خلال شهر فبراير.

يواجه فريق دبي لكرة السلة فريق أولمبياكوس بيرايوس، بطل الدوري الأوروبي ثلاث مرات وأحد أعرق الأندية في أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يستضيف فريق ريال مدريد، الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ الدوري الأوروبي، يوم الخامس من فبراير. وتنطلق المباراتان في تمام الساعة 8:00 مساءً.

بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين، ومواهب بمستوى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ال (NBA)، وعلامات رياضية عالمية عريقة، تقدم ليالي الدوري الأوروبي تجربة رياضية عالمية تضع الجماهير في قلب منافسة من أعلى مستوى، ضمن أجواء ترفيه حي استثنائية لا تُضاهى. ومع الحضور الدائم لأولمبياكوس وريال مدريد في قمة كرة السلة الأوروبية، يمكن لجماهير دبي أن تترقب حدثين رياضيين من الطراز الأول لا يُفوّتان في قلب المدينة.

وتُعد هذه المشاركة الأولى لفريق دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي، ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث عشر في الترتيب الدوري العام، مع استمرار المنافسة على حجز مقعد في الأدوار الإقصائية. ويمكن للجماهير متابعة جميع المباريات القائمة على أرض فريق دبي لكرة السلة مباشرةً في كوكاكولا أرينا طوال الموسم.