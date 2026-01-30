97 خيلاً في سباق مضمار جبل علي الثامن غداً

عصام السيد (دبي)

بدعم ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينظم المضمار الأصفر غداً السبت، حفل السباق الثامن ضمن الموسم 2025-2026، والذي يتألف من ثمانية أشواط بمشاركة 97 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وتتصدر المهرات «يلواه»، و«أمواج»، و«مخيفة» ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1400 متر الذي ينطلق الساعة الواحدة بعد الظهر، على لقب كأس بورشه للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (إنتاج الإمارات) بعمر أربع سنوات وقيمة جائزته 50 ألف درهم.

ويتصدّر صاحب الأرض «مناوش»، و«إنر سيتي»، و«يوردر ايدج» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب سباق بن دسمال - سباق داعم التحفيزي للخيول المهجنة الأصيلة، تكافؤ (0-85) للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 90 ألف درهم.

وخصّص الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب سباق السرعة ليوم السباق الأيرلندي للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات، وقيمة جائزته 72 ألف درهم، وأبرز المرشحين «جدلان»، و«ميوزيكال روز»، و«مديم».

ويتصدر «رباح»، و«ويسبريت هيرو»، و«ميجور سينامون» ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1000 متر على لقب كأس طعم كيلدير للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-105) بعمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 120 ألف درهم.

ويبرز «ويل سكارليت»، و«سيكريت مانر»، و«لهرش» في صدر قائمة ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1950 متر، على لقب سباق جين إكوين نيوتريشن الدولي تكافؤ (70-95) للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 100 ألف درهم.

وخصّص الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب سباق جوفز للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للخيول من عمر ثلاث سنوات، وقيمة جائزته 100 ألف درهم، وأبرز المرشحين «أشوان»، و«مستر هيرو»، و«نعيم».

ويتصدر «موهوب»، و«منتصر»، و«ديفورس شويس» ترشيحات الشوط السابع لمسافة 1600 متر على لقب سباق التسويق الأيرلندي للخيول الأصيلة تكافؤ (0-80) من عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 86 ألف درهم.

ويأتي «لا يطال»، و«وفيت»، و«فياض» في صدارة ترشيحات الشوط الثامن لمسافة 1600 متر على لقب سباق كورا، حيث تُصنع الأبطال - سباق داعم التحفيزي للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة شمال وجنوب الكرة الأرضية من عمر 4 سنوات فما فوق، وعمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.