7 فرق تتنافس على ألقاب المبارزة في «عربية السيدات»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق منافسات المبارزة يوم الثلاثاء 3 فبراير ضمن النسخة الثامنة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026»، التي تنظّمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتُقام خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير في إمارة الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية.

وتشهد منافسات المبارزة مشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية (الإمارات)، نادي العلا (المملكة العربية السعودية)، نادي البستين (مملكة البحرين)، نادي دمشق (الجمهورية العربية السورية)، أكاديمية الاتحاد الكويتي للمبارزة (دولة الكويت)، ونادي صلالة (سلطنة عُمان).

وتُقام المنافسات الرسمية للمبارزة في مركز الطفل بالقرائن، فيما تتوزّع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة بين مركز الطفل بالقرائن ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، وفق خطة تشغيلية معتمدة تضمن جاهزية المرافق، ودقة الإجراءات التنظيمية، وتوفير متطلبات التحكيم والتجهيزات الخاصة باللعبة.

وأعلنت الأندية والمنشآت المستضيفة اكتمال التجهيزات الفنية لاحتضان منافسات وتدريبات الدورة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يضمن سلاسة التشغيل التنظيمي، واستيعاب الوفود والجمهور، وتقديم تجربة رياضية متكاملة تواكب حجم الحدث.

وتأتي منافسات المبارزة ضمن برنامج الدورة الذي يضم 9 ألعاب فردية وجماعية، في إطار يوسّع فرص المشاركة ويعزّز تنوّع المنافسات، ويواكب أفضل الممارسات التشغيلية في تنظيم البطولات النسائية العربية.