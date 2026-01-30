السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأهلي المصري يعير جراديشار إلى أويبيشت المجري

الأهلي المصري يعير جراديشار إلى أويبيشت المجري
30 يناير 2026 15:02

القاهرة (د ب أ)
أعلن النادي الأهلي المصري إعارة السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى أويبيشت المجري حتى نهاية الموسم.
وذكر الأهلي عبر مركزه الإعلامي، اليوم الجمعة، أن جارديشار انتقل لنادي أويبيشت المجري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية، وغادر اللاعب خلال الساعات الماضية للانضمام للنادى المجري. وكان جراديشار انضم للأهلي في يناير الماضي، حيث توج مع الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، بالإضافة لكأس السوبر المحلي في الموسم الحالي، علماً بأنه شارك مع الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الصيف الماضي.

