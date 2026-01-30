«مبادلة أبوظبي للتنس» تطلق النسخة الـ4 غداً في مدينة زايد الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2026، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع مبادلة وبالتعاون مع ماري، وتستضيفها ملاعب مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية حتى 7 فبراير المقبل، ضمن بطولة من فئة 500 نقطة على روزنامة رابطة محترفات التنس.

ويفتتح الحدث يومه الأول بـ "يوم الأسرة"، حيث يُتاح الدخول المجاني للجميع، في خطوة تعكس حرص البطولة على تقديم تجربة مجتمعية شاملة، تتيح للعائلات التعرّف على أجواء البطولة والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة، إلى جانب التواجد في موقع الحدث مع انطلاقة أسبوع التنس.

وفي إطار فعاليات يوم الافتتاح، تشهد قرية البطولة إقامة مراسم القرعة الرسمية على المسرح الرئيسي، بحضور النجمة الأندونيسية جانيس تجين، حيث يتم الكشف عن مواجهات الدور الأول، إيذانًا بانطلاق المنافسات الرسمية خلال الأيام التالية.

وتُعد قرية مبادلة للتنس إحدى المحطات التفاعلية المرافقة للبطولة، إذ توفّر مساحة تجمع بين الرياضة والترفيه في أجواء عائلية تناسب مختلف الأعمار. وتضم القرية مجموعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية المرتبطة بعالم التنس، إلى جانب تحديات رياضية مبسطة ومساحات مخصّصة للأطفال، تتيح لهم تجربة اللعبة بطريقة ممتعة وآمنة، فضلًا عن فعاليات ترفيهية وعروض حيّة ومناطق استراحة وخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، ما يعزّز تجربة الزوار خارج أوقات المباريات.

وتتواصل الأجواء العائلية في اليوم الثاني من البطولة، مع تخصيص الأحد 1 فبراير ليكون "يوم الطفل"، بالتزامن مع انطلاق منافسات الدور الرئيسي، حيث يُتاح الدخول المجاني للصغار، إلى جانب تنظيم حصص تدريب تنس مجانية، تتيح للأطفال فرصة الاقتراب من اللعبة والتفاعل مع أجواء البطولة، مع بدء نجمات التنس مشوار المنافسة على اللقب في العاصمة أبوظبي.

وتقام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير، وسط برنامج متكامل يجمع بين المنافسات الرياضية رفيعة المستوى والأنشطة المجتمعية والعائلية، فيما لا تزال التذاكر متاحة عبر منصة بلاتينوم لست.