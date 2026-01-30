مانشستر يونايتد يتحدى فولهام وأرسنال لاستعادة الانتصارات

لندن (أ ب)

رغم تحقيقه فوزين متتاليين على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ووصيفه، وعودة التفاؤل لجنبات النادي، فإن جماهير مانشستر يونايتد لا تزال تخطط للاحتجاج قبل لقاء الفريق المقبل بالمسابقة.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه فولهام، بعد غد الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ24 للمسابقة، حيث من المنتظر أن يتم تنظيم مسيرة إلى ملعب (أولد ترافورد)، كان من المخطط القيام بها قبل فوز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) على مانشستر سيتي ثم أرسنال في المرحلتين الماضيتين للبطولة.

ورغم فوز كاريك على مانشستر سيتي وأرسنال، لا يزال الغضب قائماً حتى الآن من الجماهير تجاه إدارة النادي، الذي يتواجد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة من 23 مباراة.

ومع ذلك، يبدو التوقيت غريباً بالنظر إلى تحسن أداء ونتائج مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك، وصعوده للمربع الذهبي في ترتيب المسابقة، المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وتعتبر مباراة فولهام، الذي يحتل المركز السابع بـ34 نقطة، فرصة لمانشستر يونايتد لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري للمرة الثانية فقط خلال الموسم الحالي، لكن الجماهير تبدو مصممة على إيصال صوتها إلى مالكي النادي.

وبعد ثلاث مباريات متتالية في الدوري دون فوز، يحلّ أرسنال (المتصدر) برصيد 50 نقطة، ضيفاً على ليدز، صاحب المركز السادس عشر بـ26 نقطة، غداً السبت.

وكانت الهزيمة أمام يونايتد هي الأولى لأرسنال، على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن في الموسم الحالي. ولم يحقق فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يزال متربعاً على القمة بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وأستون فيلا قبل انطلاق منافسات المرحلة الـ24 للمسابقة.

وحقق أرسنال نتائج مثالية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته الثمانية التي خاضها بالمسابقة القارية، ومن المنتظر أن يلعب أمام أحد أندية أتالانتا الإيطالي، أو باير ليفركوزن الألماني، أو أولمبياكوس اليوناني، أو بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16 واختتم جيوكيريس حديثه قائلاً: «من الممتع دائماً الوصول إلى الأدوار الإقصائية، والاقتراب أكثر من تحقيق هدفنا في هذه البطولة، لذا فهي أوقات مثيرة».

من جانبه، يخوض مانشستر سيتي، الذي يتواجد في المركز الثاني بـ46 نقطة، مواجهة بالغة الصعوبة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

وكان الفريقان ضمنا تواجدهما أول أمس الأربعاء، ضمن المراكز الثمانية الأولى في ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال، المؤهلة مباشرة لدور الـ16 في البطولة.

ويفتقد فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا خدمات جيريمي دوكو عن مواجهة توتنهام بعد إصابته في ربلة الساق خلال مباراة سيتي بدوري أبطال أوروبا، فيما يتوقع مشاركة أنطوان سيمينو ومارك جيهي مع الفريق السماوي، الذي انضما إليه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أما ليفربول (حامل اللقب)، فيبحث تحقيق فوزه الأول بالمسابقة خلال عام 2026، حينما يستضيف نيوكاسل يونايتد، غداً، على ملعب (آنفيلد)، حيث عجز الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة. وخسر ليفربول أمام مضيفه بورنموث في المرحلة الماضية، بعدما تعادل في مبارياته الأربع السابقة بالبطولة، ليتراجع ترتيبه للمركز السادس برصيد 36 نقطة، لكنه استعاد بعضاً من اتزانه بعد فوزه الكبير 6/ صفر على ضيفه كاراباخ الأذربيجاني، أول أمس، ليصعد لدور ال16 مباشرة في دوري الأبطال، بعدما حل في المركز الثالث.

ولن يكون نيوكاسل، صاحب المركز التاسع برصيد 33 نقطة، بالصيد السهل لرفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، حيث يأمل في العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، بتعادله مع وولفرهامبتون (متذيل الترتيب) وخسارته أمام أستون فيلا.

ويخوض أستون فيلا، صاحب المركز الثالث ب46 نقطة، لقاء محفوفاً بالمخاطر، عندما يلتقي مع ضيفه برينتفورد، الذي يتواجد في المركز الثامن ب33 نقطة، حيث يطمح فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري لمواصلة تواجده مع الكبار في البطولة.

وعزز أستون فيلا صفوفه بالتعاقد مع تامي أبراهام ودوجلاس لويز هذا الشهر، في حين سيغيب يوري تيليمانس عن الفريق لمدة 10 أسابيع تقريبا بسبب الإصابة.

وتشهد المرحلة أيضا العديد من اللقاءات الهامة الأخرى، حيث يلتقي تشيلسي مع ضيفه ويستهام يونايتد، في مواجهة لندنية خالصة، وبرايتون مع إيفرتون، ووولفرهامبتون مع بورنموث غدا. كما يلعب نوتنجهام فورست مع ضيفه كريستال بالاس، بعد غد، في حين تختتم مباريات تلك المرحلة بلقاء سندرلاند مع ضيفه بيرنلي.