«غنتوت» و«أنكورا» إلى نهائي «دولية الإمارات» للبولو

أبوظبي (وام)

تأهل فريقا غنتوت و"أنكورا لامار" إلى نهائي بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026، والمقرر إقامته بعد غد الأحد، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وحقق فريق غنتوت الفوز في الجولة الخامسة على فريق جنقري بنتيجة 10 مقابل 6.5 أهداف، بينما تفوق فريق انكورا على الحبتور بنتيجة 7 مقابل 5.5 أهداف.

ويشهد اليوم الختامي للبطولة على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولوـ إقامة المباراة المقررة بين فريقي أبوظبي والباشا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنظيم فعاليات مصاحبة لليوم الختامي، تتضمن مسابقات وجوائز للجمهور، بالإضافة إلى عروض أخرى للعائلات والأطفال.