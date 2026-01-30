السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«غنتوت» و«أنكورا» إلى نهائي «دولية الإمارات» للبولو

«غنتوت» و«أنكورا» إلى نهائي «دولية الإمارات» للبولو
30 يناير 2026 15:51

أبوظبي (وام)
تأهل فريقا غنتوت و"أنكورا لامار" إلى نهائي بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026، والمقرر إقامته بعد غد الأحد، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.
وحقق فريق غنتوت الفوز في الجولة الخامسة على فريق جنقري بنتيجة 10 مقابل 6.5 أهداف، بينما تفوق فريق انكورا على الحبتور بنتيجة 7 مقابل 5.5 أهداف.
ويشهد اليوم الختامي للبطولة على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولوـ إقامة المباراة المقررة بين فريقي أبوظبي والباشا لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وأعلنت اللجنة المنظمة تنظيم فعاليات مصاحبة لليوم الختامي، تتضمن مسابقات وجوائز للجمهور، بالإضافة إلى عروض أخرى للعائلات والأطفال.

أخبار ذات صلة
قرعة «مبادلة للتنس» تضع بادوسا في مواجهة إسبانية خالصة
«أدنوك» شريك رئيسي لتحدي صير بني ياس 2026
غنتوت
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
فلاح بن زايد
آخر الأخبار
آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
الأخبار العالمية
آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
اليوم 20:39
تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية
اقتصاد
تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية
اليوم 20:37
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اقتصاد
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اليوم 20:35
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©