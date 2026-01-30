السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
15 فريقاً تسجّل البصمة الإماراتية في «عربية السيدات 2026»

30 يناير 2026 15:57

الشارقة (وام)
تشارك دولة الإمارات في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تستضيفها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، عبر 15 فريقاً رياضياً تنافس في جميع الألعاب التسع المعتمدة ضمن برنامج الدورة.
وتجمع البطولة 63 فريقاً من 16 دولة عربية مع توزيع المنافسات على عشر منشآت رياضية في ثلاث مدن داخل الإمارة، ضمن إطار تنظيمي يوفّر بيئة تنافسية متكاملة للألعاب الجماعية والفردية.
وتكتسب المشاركة الإماراتية في هذه النسخة أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع تمثيل الفرق الوطنية وتنوّع الألعاب وما تمنحه البطولة من فرصة لتعزيز التفاعل الجماهيري والمشاركة المجتمعية في دعم رياضة المرأة.
ويشكّل نادي الشارقة الرياضي للمرأة الركيزة الأساسية للمشاركة الإماراتية، إذ ينافس في جميع الألعاب المعتمدة من كرة السلة والكرة الطائرة، التي تحظى منافساتها ضمن الدورة باعتماد دولي إلى جانب المبارزة والرماية والقوس والسهم وكرة الطاولة والتجديف والتايكواندو بتصنيف «G1» الدولي، بما يعكس شمولية الحضور الإماراتي وتنوّع مساراته التنافسية في هذه النسخة.
ويكتمل المشهد الإماراتي عبر مشاركة أندية أخرى ضمن مسارات متخصّصة، تشمل نادي خورفكان الرياضي للمرأة في كرة السلة، ونادي الوصل في الكرة الطائرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية في المبارزة والتايكواندو، إلى جانب نادي أبوظبي لألعاب القوى ونادي أبوظبي للقوس والسهم، بما يعزّز قوة التمثيل الفني عبر مختلف فئات المنافسة.
وتأتي المشاركة امتداداً لحضور إماراتي لافت في نسخة 2024، حيث قدمت فرق الدولة مشاركة بارزة وحلّت في المركز الثاني على جدول ترتيب الميداليات، في مؤشر يعكس تطور حضور الرياضة النسائية وتنامي جاهزية الفرق للمنافسة على مختلف المستويات.
وتتطلع الفرق الإماراتية في النسخة الثامنة إلى ترجمة استعداداتها الفنية إلى نتائج تعكس تطور منظومة الرياضة النسائية في الدولة ضمن مشاركة تمتد عبر كامل الألعاب المعتمدة وتواكب حجم البطولة ومكانتها العربية.

