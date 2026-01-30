السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي يحتفي بسباق زايد الخيري

مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي يحتفي بسباق زايد الخيري
30 يناير 2026 17:31

ميامي (وام)
نظم مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي بدعم من غرفة ميامي الكبرى للتجارة، حفل استقبال بمناسبة إقامة فعالية سباق زايد الخيري 2026 في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية غداً.
وجرى خلال الفعالية استعراض سبل تمكين الشركات الأميركية العاملة في جنوب فلوريدا من تعميق شراكاتها التجارية مع دولة الإمارات وتفاصيل النسخة الحالية من سباق زايد الخيري وأهميته، إلى جانب إبراز أهمية صحة الكلى والتعاون القائم بين مؤسسات من الإمارات والولايات المتحدة، لدعم أنماط الحياة الصحية وتعزيز البحث الطبي.
وتطرق المشاركون إلى دلالات الشراكة بين دولة الإمارات ومدينة ميامي وولاية فلوريدا، لاستضافة هذا السباق وتنميته وتوسيع نطاقه وذلك من خلال الاستفادة من افتتاح قنصلية دولة الإمارات في مدينة ميامي.
وشارك في الحفل الذي حضره عدد من مسؤولي الجانبين، أحمد الكعبي، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري.
جدير بالذكر أنه منذ انطلاق سباق زايد الخيري في مدينة نيويورك عام 2005 تكريماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قبل أن تدشن نسخته الأولى في مدينة ميامي عام 2025، نجح في جمع ما يقرب من 100 ألف مشارك للتوعية بأمراض الكلى.

أخبار ذات صلة
سباق زايد يجري غداً بالخير والإنسانية إلى ميامي الأميركية
اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري تكثف تحضيراتها لـ «نسخة ميامي»
سباق زايد الخيري
ميامي
مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي
آخر الأخبار
آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
الأخبار العالمية
آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
اليوم 20:39
تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية
اقتصاد
تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية
اليوم 20:37
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اقتصاد
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اليوم 20:35
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©