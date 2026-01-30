السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رباعي شباب الأهلي يغيب عن منتخب السلة في «دولية دبي»

رباعي شباب الأهلي يغيب عن منتخب السلة في «دولية دبي»
30 يناير 2026 17:35


علي معالي (أبوظبي)
يفتقد منتخبنا الوطني لكرة السلة 4 من عناصر الأساسية عندما يلتقي غداً، في الدور قبل النهائي أمام فريق الاتحاد الليبي في النسخة الـ 35 من بطولة دبي الدولية، وهم قيس عمر، حامد عبداللطيف، عمر خالد، والمحترف الأميركي واشنطن، نظراً لانضمامهم لصفوف فريق شباب الأهلي قبل خوض مباراة قوية في سوبر غرب آسيا أمام العربي القطري يوم 3 فبراير المقبل في الدور قبل النهائي من بطولة سوبر غرب آسيا (فيبا- وصل)، ويأتي غياب هذا الرباعي في توقيت مهم للغاية من مسيرة المنتخب بعد تقديم مباريات جيدة للغاية وصدارته للمجموعة الأولى.
من جانبه أكد عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدولية دبي سعادته بالايجابيات الكثيرة التي حققها منتخبنا في هذه النسخة، وأعلن كذلك عن استضافة الإمارات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات أمم آسيا خلال أغسطس المقبل.
قال عبداللطيف الفردان: «جاءت بطولة دبي ناجحة تماماً من الناحية الفنية، وهناك 6 فرق بهذه النسخة مستواها متقارب، وهو ما جعل الجميع يحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشاركة في هذه البطولة العريقة، وأعتبر أن منتخبنا حقق أكثر الفوائد من النسخة الـ 35، سواء بإضافة 3 عناصر من اللاعبين الأجانب، وكان مردودهم جيد للغاية».
وأضاف، لأول مرة في تاريخ بطولة دبي الدولية ينجح منتخبنا في تحقيق 5 انتصارات متتالية، 4 منها في الدور التمهيدي، ثم مباراة ربع النهائي، قبل أن يتأهل لملاقاة فريق الاتحاد الليبي.

