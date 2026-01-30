ماراثون دبي يحتفل باليوبيل الفضي بمشاركة قياسية في سباق النخبة

دبي (وام)

يشهد ماراثون دبي، الذي تنطلق نسخته الـ 25 الأحد، أكبر مشاركة في تاريخه، مع انطلاق السباق الرئيس لمسافة 42.195 كيلومتر، في أقدم سباق دولي للجري في منطقة الشرق الأوسط.

ويُقام الماراثون بدعم من مجلس دبي الرياضي، وسط توقعات بمشاركة نحو 20 ألف عدّاء وعدّاءة، يتقدمهم قرابة 4 آلاف متسابق في سباق الماراثون الكامل (النخبة)، وهو عدد غير مسبوق، إلى جانب أكثر من 15 ألف مشارك في سباقي 10 كلم و4 كلم الترفيهي.

وينطلق السباق من شارع عبدالله عمران تريم في مدينة جميرا، ضمن مسار واسع يمر بشارع شاطئ جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع خط نهاية جديد يقام في مدرجات أكاديمية شرطة دبي ويشهد الحدث للمرة الأولى توحيد خط النهاية لجميع السباقات في موقع واحد.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن عدد عدّائي النخبة المشاركين في السباق الرئيسي يصل إلى 100 عدّاء وعدّاءة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس، بحضور المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي، وبيتر كونرتون مدير السباق، وبطلة العالم وأسطورة ألعاب القوى البريطانية باولا رادكليف، والبطل البارالمبي البريطاني ريتشارد وايتهيد، صاحب ذهبيتي بارالمبياد لندن 2012 وريو 2016، والإثيوبية فانتو ووركو، خامسة ماراثون برلين 2025.

وتضم قائمة عدّائي النخبة في سباق الرجال الإثيوبي بيريهانو تسيغو (25 عاماً)، وصيف نسخة 2025 ومواطنه غاديسا برهانو، بطل ماراثون إشبيلية 2023، إلى جانب الكيني إريك كيبـرونو كبتانوي، وصيف ماراثون دبي 2020.

فيما تتصدر الإثيوبية فانتو ووركو قائمة المشاركات في سباق السيدات، خامسة ماراثون برلين عام 2025، والإثيوبية أنشينالو ديسي جينينه، بطلة ماراثون إشبيلية وماراثون بكين، إلى جانب الإثيوبية تيغست غيتنيت، التي سبق لها تسجيل أفضل أرقامها الشخصية في دبي عام 2022.

وأكد المستشار أحمد الكمالي، أن النسخة الـ25 محطة استثنائية في تاريخ الحدث، مشيراً إلى أن الماراثون شهد منذ انطلاقته الأولى في 27 نوفمبر 1998 دعماً كبيراً من القيادة الرشيدة، في ظل تلاحم مؤسسي أسهم في استمرارية الحدث ونجاحه.

وقال إن هذه النسخة مرشحة لأن تكون سباقاً سريعاً، في ظل مشاركة غير مسبوقة تقارب 100 عدّاء وعدّاءة من نخبة الرجال والسيدات، بينهم عدد كبير من أصحاب الأرقام المميزة بين 2:04 و2:06 ساعة، موضحاً أن مسار السباق حافظ على جوهره مع بعض التعديلات الطفيفة، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة الأداء.

من جانبه، أكد بيتر كونرتون، مدير ماراثون دبي أن النسخة الـ 25 تعكس رحلة تطور استثنائية رافقت نمو دبي والمجتمع الرياضي فيها، مشيراً إلى أن الماراثون أسهم بدور كبير في دعم مجتمع الجري، وتشجيع الآلاف على تبني نمط حياة صحي ونشط، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الصحة واللياقة البدنية.

وأضاف أن ماراثون دبي بات يحظى بمكانة عالمية مرموقة، ويُصنف بين أفضل وأسرع الماراثونات في العالم، مؤكداً السعي للحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات المقبلة، مع توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية على مدار العام.

وأعربت باولا رادكليف عن سعادتها بالعودة إلى ماراثون دبي بعد أكثر من 15 عاماً من مشاركتها فيه كعدّاءة، مشيدة بالنمو الكبير والإقبال المتزايد على الحدث، وأكدت مشاركتها في النسخة الحالية بوصفها محللة ومعلقة تلفزيونية.

وعبّر البطل البارالمبي البريطاني ريتشارد وايتهيد عن سعادته بالمشاركة في ماراثون دبي، مشيراً إلى أن الحدث ترك أثراً إيجابياً واضحاً على صحة المجتمع، وأسهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والجري بين السكان