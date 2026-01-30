«الأمم لقفز الحواجز» تتوج الفائزين في بطولة الشارقة

الشارقة (وام)

توّج الفارس البرتغالي رودريجو جستيرا بجائزة المركز الأول، في أولى منافسات بطولة الشارقة لكأس الأمم لقفز الحواجز من فئة أربع نجوم في نسختها الرابعة التي انطلقت اليوم، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمسار ارتفاعه 140 سم وتنافس فيه 54 مشاركاً نجح منهم 6 فرسان في إكمال المرحلتين من دون خطأ.

وبفارق التوقيت نال جستيرا على صهوة الجواد «سوليدات» (13 سنة) المركز بزمن بلغ 29.77 ثانية وحل ثانياً حميد عبدالله المهيري بصحبة الفرس «أرجنتينا دو كريسكر زد»، وثالثاً جاء هزاع حمد الظاهري مع الجواد «إيلوي» (17 سنة).

وسيطر فرسان القفز السوريون على المراكز الثلاثة الأولى في افتتاحية المنافسات الدولية لفئة الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، فيما سيطر فرسان الإمارات على المراكز الأولى في أولى المنافسات الدولية لفئة الـ(جونيورز) بمنافسة الشباب، التي افتتحت بها بطولة الشارقة لكأس الأمم في نسختها الرابعة وأقيمت خلالها 4 منافسات.

وأقيمت أولى المنافسات الدولية لفئة فرسان الـ(جونيورز) بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ120 سم، حيث سيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى من بين 18 مشاركاً، وجاء الفارس محمد سعيد الغرير مع الفرس «كورليسكا» في المقدمة بزمن 33.72 ثانية وتبعه علي مفرج الكربي مع الفرس «سالسا» ثم محمد ماجد العواني مع الجواد «همسيس».

وفي فئة الأشبال تنافس 14 مشاركاً وأكمل المرحلتين من دون خطأ 5 فرسان تقدمتهم البريطانية لافينا اكسلستون مع الجواد «كيلارد بي» خلال 37.36 ثانية وجاء الإماراتي سعيد عبد الله مع الفرس «كايني» ثانياً، ثم الألمانية لوسي شميث مع الجواد «أغالان» والزمن 42.49 ثانية.

وفي فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات بمواصفات المرحلتين، توّج بجائزة المركز الأول الجواد «أبورتيونتي» بقيادة الفارس البريطاني أليكسندر مكلين خلال 31.28 ثانية وضمن البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، توّج بجائزة المركز الأول الفارس الإيطالي باتريك جيراردي وأنهى الجولة مع الفرس «ألفيرا دو بورنفال زد» في 58.59 ثانية وثانياً جاء السوري محمد فادي الزبيبي مع الفرس «سيلفيتا دي اكس بي»، ثم الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «هوتيس دو مازور».