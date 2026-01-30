السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شراكة استراتيجية بين «مضمار أبوظبي للسباق» و«أدنوك»

شراكة استراتيجية بين «مضمار أبوظبي للسباق» و«أدنوك»
30 يناير 2026 20:30

أبوظبي(وام)
وقع مضمار أبوظبي للسباق وشركة «أدنوك» اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد ثلاث سنوات، لترسيخ مكانة بطولة «سباق كأس أبوظبي الذهبي» على الخريطة العالمية.
وبموجب الاتفاقية، ستكون «أدنوك» الراعي الرسمي لثلاث نسخ متتالية من الكأس في الفترة من 2026 إلى 2028، بالإضافة إلى دورها راعياً رئيساً للشوط السابع والختامي، بمشاركة أبرز الملاك محلياً وعالمياً.
ويعد هذا الشوط المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنف الأغلى في الأمسية، بجوائز تصل قيمتها إلى مليون دولار.
وتعتبر «كأس أبوظبي الذهبي» محطة مهمة في مسيرة سباقات الخيل، بدخول أبوظبي لأول مرة سباقات الخيول المهجنة الأصيلة على هذا المستوى ضمن روزنامة السباقات الدولية.
وينطلق سباق كأس أبوظبي الذهبي يوم السبت المقبل، والمؤلف من 7 أشواط تجمع نخبة الخيول المهجنة والعربية الأصيلة.
وقال المهندس علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن الشراكة رؤية مستقبلية لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لسباقات الخيل، وبدعم أدنوك، سنضمن استقطاب نخبة الخيول والمواهب العالمية، ليبقى كأس أبوظبي الذهبي علامة فارقة في أجندة السباقات الدولية.

