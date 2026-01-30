ديوكوفيتش يطيح سينر في الطريق إلى نهائي أستراليا للتنس

ملبورن(أ ب)

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المباراة النهائية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه على الإيطالي يانيك سينر، اليوم الجمعة، في مباراة ماراثونية بالدور قبل النهائي.

وتغلب ديوكوفيتش، المصنف الرابع في البطولة، على سينر المصنف الثاني، بنتيجة 3 / 6 و 6 / 3 و4 / 6 و6 / 4 و6 / 4 ليتأهل للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي ديوكوفيتش مع الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول، والذي تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف في وقت سابق من اليوم بنتيجة 5/ 4 و7 / 6 و6 / 7 و6 / 7 و 7 / 5، في مباراة استمرت لخمس ساعات و27 دقيقة، لتصبح هذه هي أطول مباراة في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة.

وتأهل ديوكوفيتش للمرة الـ11 لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما أنهى سلسلة خروجه من الدور قبل النهائي في آخر أربع من البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

في المقابل تأهل ألكاراز لأول مرة للمباراة النهائية في بطولة أستراليا المفتوحة، ويهدف ليكون أصغر لاعب يتوج بالبطولات الأربع الكبرى في مسيرته. وتقاسم ألكاراز وسينر آخر ثمانية ألقاب للبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) بينهما، منذ فوز ديوكوفيتش بلقب بطولة أمريكا المفتوحة في 2023.

ولا أحد يعرف كيف يحقق الانتصارات في ملبورن بارك أكثر من ذلك. فقد فاز ديوكوفيتش في جميع المرات العشر التي خاض فيها نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. وقال ديوكوفيتش عقب مباراة الدور قبل النهائي التي استمرت 4 ساعات و9 دقائق: "الأمر يبدو غير واقعي. بصراحة، أشعر وكأنني فزت بالفعل الليلة. أعلم أن علي العودة. ومواجهة المصنف الأول على العالم. أتمنى فقط أن تكون لدي طاقة كافية لمجاراته نداً لند". وأكد :"هذا هو طموحي. وليدع الله يقرر الفائز".

وقال ديوكوفيتش والدموع تملأ عينيه :" لا أجد كلمات الآن. بصراحة، يبدو كل شيء غير واقعي. اللعب لأكثر من أربع ساعات. كانت شدة المباراة ومستوى التنس مرتفعين جداً. كنت أعلم أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على فرصة للفوز الليلة". وأضاف :"هزمني في آخر خمس مواجهات. لديه رقم هاتفي أيضاً، لذلك اضطررت لتغيير رقمي اليوم. قلت له عند الشبكة شكرا، لأن سمحت لي للفوز بمباراة". وأكد :" أشعر وكأنني قد فزت بالفعل، لكن أعلم أن علي العودة ومواجهة المصنف الأول على العالم خلال أيام قليلة. أتمنى فقط أن تكون لدي الطاقة الكافية لمجاراته نداً لند". من جانبه قال سينر :" كانت بطولة جراند سلام مهمة للغاية بالنسبة لي. يمكن أ، يحدث هذا. كانت مباراة جيدة مننا. حظيت بعدة فرص، لم استغلهم. وهذه هي النتيجة. هذا مؤلم، بالطبع".