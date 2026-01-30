«الشارقة الرياضي» يعتمد 3 لجان لدعم وتطوير الأداء

الشارقة (وام)

اعتمد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، في اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، تشكيل ثلاث لجان مؤقتة لدعم وتطوير الأداء في المرحلة المقبلة، تشمل لجنة قانونية، ولجنة جماهيرية، ولجنة للمرافق الرياضية.

وجاءت اللجنة الأولى القانونية لدراسة وإعداد مسودة قانون لإعادة تنظيم المجلس، لمدة ثلاثة أشهر، برئاسة الدكتور عبدالله محمد بن مليح وعضوية كل من الدكتور عبدالله سعيد الكتبي، وماجد سلطان البادي، وخليفة إسماعيل الزرعوني، والدكتور سعد علي أحمد، وأحمد الزرعوني مقرراً.

أما اللجنة الثانية لتوعية الجماهير، فتم تشكيلها برئاسة الدكتور سيف أحمد الزعابي، وعضوية كل من خالد محمد أحمد، وبشاير صالح آل علي، وحصة إبراهيم الزرعوني، وعبدالرحيم أحمد الحمادي، ومحمد رمضان هزبر، وتستمر لمدة خمسة أشهر.

وتم اعتماد اللجنة الثالثة لتفعيل المرافق الرياضية برئاسة الدكتور عبدالرحمن محمد الياسي، وعضوية كل من فاطمة أحمد بن مسعود، وحذيفة شامس الكندي، وحصة عبدالعزيز السركال، وشهاب أحمد العوضي، ومدتها ثلاثة أشهر.

وعقد الاجتماع أول أمس في بيت الحكمة، بحضور الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان نائب الرئيس، ومحمد عبيد الحصان أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، حيث أشاد رئيس المجلس بجهود رؤساء شركات كرة القدم في أندية الإمارة، مؤكدًا أهمية توحيد الرؤى وتعزيز الشراكة مع المجلس.

واقترح الشيخ خالد بن حميد القاسمي برنامجاً لتحفيز التأليف والترجمة والنشر في المجال الرياضي، مع رصد جوائز للباحثين المتميزين.

كما تم الاتفاق على اعتماد نظام أساسي لكل نادٍ، ومناقشة تنظيم أنشطة الفروسية وسباقات الخيول، وتطوير دورة كلباء للألعاب الشاطئية، إلى جانب الاطلاع على تقرير مفصل عن برنامج الحكم وما تم إنجازه في المرحلة الماضية.