جوارديولا يتغيب عن المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام

لندن(د ب أ)

تغيب الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة لظروف شخصية، بعد يوم من حديثه في فعالية خيرية في برشلونة دعماً للأطفال الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن مدرب مانشستر سيتي كان يفترض أن يعقد المؤتمر الصحفي ظهراً للحديث عن مواجهة توتنهام بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مساعده بيبيان لايندرز حل محله.

ولم يقدم مانشستر سيتي تفاصيل حول غياب جوارديولا، لكنه كان من المتوقع أن يعود إلى المملكة المتحدة اليوم الجمعة ويشرف على التدريب غداً السبت كما هو مخطط.

وقال لايندرز:«المدرب بخير، كالمعتاد، مليء بالطموح والشغف، لكن هذا شأن شخصي. سيعود اليوم إلى مانشستر». وكان جوارديولا غاب عن مؤتمر صحفي آخر بسبب ظروف شخصية الشهر الماضي.

وحل محله كولو توريه، أحد مساعديه في الجهاز الفني. وسبق للايندرز، الذي كان مساعداً ليورجن كلوب في ليفربول، أن أجرى مقابلات إعلامية نيابة عن جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على إكستر في الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 10 يناير.

وكان جوارديولا قد تابع تلك المباراة من المدرجات أثناء تنفيذ عقوبة تحظر تواجده على الخط. وأكد لايندرز أن النادي يدعم المدافع روبين دياز بعد أن تعرض منزله للسرقة هذا الأسبوع، حيث كان دياز، الذي يعاني حالياً من إصابة، يشاهد مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام جلطة سراي يوم الأربعاء.

وقال لايندرز:«لم أتحدث معه شخصياً، ولكن روبين سيعود يوم الاثنين لتدريبات الفريق». وأضاف:«هذه أشياء لا تريد أن تحدث. سندعمه ولنرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك». وأصبح جيريمي دوكو خارج الحسابات بعد تعرضه لإصابة في الساق في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على جلطة ساري 2/ صفر، وهو الفوز تأهل بفضله الفريق إلى دور ال16 بدوري أبطال أوروبا. وقال لايندرز:«إنها إصابة مشابهة للإصابة السابقة التي استغرقت 18 يوماً. أعتقد أن هذه ستكون أقصر قليلاً، لكن سنرى. جيريمي لاعب قوي البنية».