الرياضة

4 لاعبين يمثلون «السنوكر» في «آسيوية الدوحة»

4 لاعبين يمثلون «السنوكر» في «آسيوية الدوحة»
30 يناير 2026 22:09

دبي (وام)
يشارك منتخبنا الوطني للسنوكر في منافسات بطولة آسيا للسنوكر للرجال والسيدات وفئة الشباب تحت 21 سنة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة غداً وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.
وبحسب اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو تضم قائمة المنتخب المشارك في البطولة 4 لاعبين هم: خالد الكمالي، ومحمد شهاب، وسيف الزعابي، وسهيل الزعابي، فيما يرافق البعثة كل من محمد عبدالله وسلطان الملا إداريين.
وأكد ماجد سلطان، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة في بطولة آسيا تأتي ضمن أجندة المشاركات الخارجية للاتحاد خلال العام الحالي، في إطار حرصه على مواصلة تحقيق النجاحات على الصعيد الخارجي، في ظل مشاركة نخبة من أبرز أبطال القارة الآسيوية في محفل قاري قوي ومهم.
وأشار إلى أن مشاركة منتخب السنوكر تتزامن في التوقيت ذاته مع مشاركة منتخب البلياردو في بطولة آسيا المقامة في إندونيسيا، وهو ما يعكس توجه الاتحاد نحو تعزيز حضور المنتخبات الوطنية على الساحة القارية وترسيخ مكانتها في مختلف الاستحقاقات.

