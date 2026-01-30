السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
ماكرون يهنئ «ابن سليم» على إعادة انتخابه رئيساً لـ«دولي السيارات»

ماكرون خلال لقاء سابق مع محمد بن سليم (من المصدر)
31 يناير 2026 01:20

دبي (الاتحاد)

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، على إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد، مؤكداً عزمه على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية بين فرنسا والاتحاد.
وفي رسالةٍ إلى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قال الرئيس ماكرون: «أودّ أن أتقدّم بأحرّ التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عقب الانتخابات التي جرت في طشقند، أوزبكستان، في 12 ديسمبر الماضي».
«وفي هذا الصدد، واستكمالاً لاجتماعنا الأخير في قصر الإليزية مع ممثلين آخرين عن عالم السيارات، أؤكد لكم عزمي على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية بين فرنسا والاتحاد الدولي للسيارات». وتابع: «متمنياً لكم كل التوفيق في ولايتكم الجديدة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير».
وكان محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، قد التقى في نوفمبر الماضي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وسلّط الاجتماع الضوء على الأولويات المشتركة في مجالات رياضة السيارات، والسلامة على الطرق، والتنقل، وحماية الشباب على الإنترنت. كما احتفل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والرئيس الفرنسي بالدور المحوري لفرنسا، حينها، في رياضة السيارات العالمية، بدءاً من البطولات الرياضية التاريخية مثل سباق باريس- روان تريال عام 1894 وصولاً إلى سباق لومانز 24 ساعة، الذي لا يزال يجذب آلاف المتفرجين ويحقق تأثيراً كبيراً، حيث يدعم أكثر من 1000 وظيفة بدوام كامل ويسهم بأكثر من 162 مليون يورو في الاقتصاد الفرنسي.
وناقش الرئيس بن سليم والرئيس ماكرون خلال اجتماع نوفمبر، تمثيل فرنسا المستمر في بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والمواهب الفرنسية المشاركة في بطولات العالم، ومساهمات المصنعين والمنظمين الفرنسيين في صياغة رياضة السيارات الدولية.
وبفضل وجود المقر الرئيس للاتحاد الدولي للسيارات في باريس، تحتل فرنسا مكانة فريدة في تاريخ الاتحاد، عززتها تجديد الاتحاد الدولي للسيارات التزامه تجاه فرنسا كأحد مراكزه المتميزة الرئيسة. 

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
الاتحاد الدولي للسيارات
فرنسا
محمد بن سليم
