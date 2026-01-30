«كأس رئيس الدولة».. دبا والعين يفتتحان سباق ربع النهائي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يقصّ فريقا دبا والعين في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، على استاد راشد في دبي، شريط مواجهات الدور ربع النهائي من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2026-2025، والتي تُقام منافساتها على مدار 3 أيام.

وتتواصل إثارة دور الثمانية غداً الأحد، بلقاء يجمع شباب الأهلي مع خورفكان على استاد راشد بن سعيد في إمارة عجمان عند الساعة 17:15، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي الوحدة ويونايتد، الممثل الوحيد لأندية دوري الدرجة الأولى، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ويُختتم الدور ربع النهائي مساء الاثنين بمواجهة بني ياس والجزيرة على استاد آل نهيان في أبوظبي عند الساعة 18:35.

وحجز دبا مقعده في الدور ربع النهائي بعد إقصائه ضيفه الوصل بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد دبا، فيما حقق العين أكبر انتصار في دور الـ16، بتفوقه الكاسح على ضيفه الحمرية، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بسبعة أهداف دون مقابل.

ولن تكون مهمة دبا، صاحب المركز الأخير في «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 9 نقاط من 14 مباراة، حقّق خلالها فوزين فقط مقابل 3 تعادلات و9 خسائر، سهلة أمام منافسه العين، الذي ينافس بقوة على ألقاب الموسم الجاري، إذ يحتل «الزعيم» وصافة ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، خلف شباب الأهلي المتصدر بـ35 نقطة، إلى جانب تأهله إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لمواجهة الوحدة.

وتُعدّ مواجهة اليوم الثانية بين «النواخذة» و«الزعيم» خلال الموسم الحالي، بعد لقاء الدور الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي انتهى بفوز العين بصعوبة 3-2، بعدما سجّل البديل الحسين رحيمي هدف ترجيح الكفة في الدقيقة 96.

وتُقام أدوار «البطولة الأغلى» اعتباراً من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي، حيث أُقيمت مباريات الدور السابق على ملاعب أحد الفريقين وفق النظام الإلكتروني للقرعة، فيما تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة، على أن يحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة المباراة النهائية.

وتُعد النسخة الحالية هي الـ49 في تاريخ كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي انطلقت للمرة الأولى موسم 1974-1975، وتُوِّج الأهلي بلقبها الأول على حساب النصر بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.