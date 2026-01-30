أرتيتا: علاقتي بجوارديولا تشبه ما يربط فيدرر ونادال

لندن (أ ب)

استشهد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بالعلاقة الودية بين أسطورتي التنس السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال، كمثل على قدرته على الحفاظ على علاقته بمواطنه جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في ظل المنافسة المحتدمة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وعمل أرتيتا كمساعد لجوارديولا في مانشستر سيتي لثلاثة أعوام ولا زال كلا المدربين يتحدثان معاً خلال فترة المنافسة على اللقب الذي نجح السيتي في الفوز به على حساب أرسنال في موسمي 2023/2022 و2024/2023.

ومع تبقي 15 جولة على نهاية الموسم، يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي. وقال أرتيتا اليوم الجمعة إنه لا زال يتحدث مع جوارديولا. وأضاف: "لا أتحدث معه مثلما أتحدث مع زوجتي بالطبع لكننا نتحدث، بالنسبة لي سيكون من الغريب أن لا نتحدث وسيكون ذلك مثالاً سيئاً للرياضة". وتابع: "أعظم درس تعلمناه من الرياضة هي العلاقة بين رافائيل نادال وروجر فيدرر، لسنا في ذلك المستوى لأنهما من الأفضل في التاريخ رغم أنهما خاضا العديد من النهائيات في مواجهة بعضهما البعض، كيف لا يكون لدي علاقة رائعة مع شخص أعجب به؟ لكن حينما يأتي موعد المنافسة في الملعب فيجب أن أكون الفائز".