«الشرقية من كلباء البحري» يعزز الهوية الوطنية بنسخة 2026

الشارقة(وام)

تواصلت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الشرقية من كلباء البحري 2026 الذي تنظمه قناة الشرقية من كلباء وقناة الشارقة الرياضية التابعتان لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يستمر حتى 1 فبراير المقبل بالتعاون مع نادي الشارقة للرياضات البحرية.

وشهد المهرجان انطلاق بطولة التجديف التي استقطبت مشاركين من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في مشهد رياضي بحري يجسّد روح التعاون والعمل الجماعي ويبرز مكانة الرياضات البحرية التقليدية في تاريخ المنطقة.

وتأتي البطولة ضمن رؤية المهرجان الرامية إلى الدمج بين الرياضة والتراث وإعادة تقديم السباقات البحرية بأسلوب عصري يواكب تطلعات الشباب.

وكان المهرجان شهد أمس انطلاق بطولة الصيد للكنعد واليودر التي تُعد من أبرز الفعاليات البحرية المصاحبة، لما تمثله من امتداد تاريخي لمهنة الصيد التي شكّلت ركيزة أساسية في حياة أهل المنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة واسعة من الهواة والمحترفين في أجواء تنافسية تعكس مهارات الصيد التقليدية المتوارثة، وسط تنظيم متكامل يراعي معايير السلامة والمحافظة على البيئة البحرية، وتهدف البطولة إلى إحياء الموروث البحري، وتعزيز الوعي بقيم البحر ودوره في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع الإماراتي.

وإلى جانب البطولات البحرية يشهد المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة التي تعكس ثراء التراث الشعبي، من بينها الألعاب الشعبية والأهازيج والفنون التراثية والمأكولات الشعبية، التي تعبّر عن المطبخ الإماراتي التقليدي إضافة إلى عرض المهن والحرف اليدوية القديمة المرتبطة بالبيئة الساحلية، مثل أدوات الصيد وصناعة الشباك وغيرها من الحرف التي شكّلت ملامح الحياة اليومية في الماضي.

ويقدم مهرجان الشرقية من كلباء البحري تجربة ثقافية وتراثية متكاملة تجمع بين المنافسات البحرية والفعاليات الشعبية، في إطار يعزز الهوية الوطنية ويدعم السياحة الثقافية والبحرية في مدينة كلباء، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المهرجانات التراثية البحرية في إمارة الشارقة.