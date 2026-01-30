السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يربط لوبيز حتى 2031

برشلونة يربط لوبيز حتى 2031
30 يناير 2026 23:28

برشلونة (أ ف ب)
وافق لاعب الوسط فيرمين لوبيز على تمديد عقده مع برشلونة لمدة عامين إضافيين حتى 2031، وفقاً لما أعلنه حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة، في خطوة من شأنها تأمين النادي مستقبل أحد أبرز عناصر الفريق الأول.
وقال الناي الكتالوني في بيان، إن لوبيز البالغ 22 عاماً وهو أحد خريجي أكاديمية «لا ماسيا» الشهيرة، وافق «على تمديد وتحسين عقده لموسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2031»
ومن المقرر توقيع العقد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبات لاعب الوسط الهجومي النشيط جزءًا أساسياً من تشكيلة برشلونة منذ ظهوره الأول في موسم 2023-2024، إذ خاض 113 مباراة ضمن كافة المسابقات أحرز خلالها 29 هدفاً.
كما يُعتبر عنصراً ثابتاً في صفوف منتخب إسبانيا وتوّج معه بلقب كأس أوروبا 2024.
وينضم بذلك لوبيز إلى قائمة من اللاعبين البارزين الذين جددوا عقودهم خلال العام الماضي، ومن بينهم النجم الشاب الصاعد لامين جمال والبرازيلي رافينيا وجافي وبيدري وباو كوبارسي.
ويأمل لوبيز بمساعدة فريق المدرب الألماني هانسي فليك في الابتعاد أربع نقاط في صدارة «لا ليجا» عندما يواجه مضيفه إلتشي السبت، قبل مواجهة مطارده وغريمه ريال مدريد ثاني الترتيب بفارق نقطة أمام ضيفه رايو فايكانو الأحد.

