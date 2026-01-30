السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

النصر يودع دولية دبي للسلة بالخسارة من الأفريقي التونسي

النصر يودع دولية دبي للسلة بالخسارة من الأفريقي التونسي
30 يناير 2026 23:30

علي معالي (دبي)
ودع فريق النصر بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد الخسارة من الأفريقي التونسي، في الدور ربع النهائي للنسخة 35 بنتيجة 68-93، وبذلك يتأهل الأفريقي إلى نصف النهائي في البطولة المقامة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، ويسدل عليها الستار مساء الأحد.
حسم الفريق التونسي المباراة من الربعين الأول والثاني بعد التفوق 29-19 و27-12، في الوقت الذي انتهى فيه الربعين الثالث والرابع بالتعادل 22-22 و15-15، غاب عن النصر في هذه البطولة 3 من عناصره الأساسيين، لانضمامهم لصفوف المنتخب الوطني الذي يشارك في البطولة أيضاً، حيث يلتقي مساء الغد مع الاتحاد الليبي في المربع الذهبي.
وكانت أكبر نسبة تسجيل من جانب لاعبي النصر لمصلحة الأميركي مارفيل هاريس، برصيد 21 نقطة، وهي أعلى نسبة في المباراة من الفريقين، ومحمد صلاح 14 نقطة، وروي ماربيل 13 نقطة، وفيصل محمد 5 نقاط، في المقابل كانت أعلى نسبة تسجيل للأفريقي للاعب عمر عباده (18 نقطة)، وهو نفس رصيد جمال هاجنس.

