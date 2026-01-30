براونينج وباشيربسكي يفوزان بذهبيتي «أبوظبي لرماية الشوزن 2026»

العين (وام)

اختتمت أمس منافسات بطولة جائزة أبوظبي الدولية الكبرى لرماية الشوزن 2026، التي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة نخبة من أفضل الرماة والراميات على مستوى العالم، وسط مستوى فني وتنظيمي متميز، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها البطولة على أجندة الرماية الدولية.

وتوجت الأميركية كايلي براونينج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات التراب للسيدات، بعد أن تصدرت الجولة النهائية برصيد 30 نقطة وجاءت الإيطالية جيسيكا روسي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما حصلت البولندية ساندرا برنال على المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وحلت السلوفاكية زوزانا ريهاك ستيفيكوفا رابعة «17 نقطة»، تلتها الإيطالية أليساندرا إيزي في المركز الخامس «12 نقطة» والبحرينية مروة بوعركي سادسة بنفس الرصيد وجاءت الإيطالية أليساندرا بيريللي سابعة «7 نقاط»، وحلت الأميركية كاري جاريسون ثامنة بنفس الرصيد.

وفي منافسات التراب للرجال، أحرز الرامي البولندي توماش باشيربسكي المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد أداء قوي في النهائي، مسجلاً 26 طبقاً، متساوياً مع الرامي الكويتي طلال الرشيدي الذي نال الميدالية الفضية.

وحقق المصري أحمد كمار المركز الثالث والبرونزية برصيد 19 طبقاً، فيما جاء الكويتي ناصر المقلاد رابعاً «16 طبقاً» وحل الأميركي ديريك مين خامساً «11 طبقًا»، تلاه القطري أنجلو سكالزوني سادساً بنفس الرصيد، بينما جاء المصري أحمد زاهر سابعاً «8 أطباق»، وحل البولندي بيوتر كوفالتشيك ثامنًا «5 أطباق».

وقال محمد بن سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية رئيس اللجنة المنظمة، إن البطولة اختتمت أمس نهائيات التراب بمشاركة 165 رامياً ورامية يمثلون 26 دولة، وأسفرت عن مستويات فنية عالية ونتائج مميزة، ما يعكس تطور إدارة رياضة الرماية في الدولة ونتطلع إلى استمرار مشاركة هؤلاء الرماة في البطولات المقبلة، مع مواصلة جهود الاتحاد لاستضافة وتنظيم بطولات دولية متنوعة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في الاتحادات الدولية للرماية.

من جانبه قال محمد وهدان، رئيس لجنة الشوزن بالاتحاد الدولي للرماية والمدير الفني لبطولة جائزة أبوظبي الدولية الكبرى لرماية الشوزن، إن البطولة شهدت مستويات فنية وتنظيمية عالية، وقد جاءت بمستوى يفوق بعض بطولات كأس العالم وبطولات العالم، مع مشاركة نخبة من الحاصلين على ميداليات أولمبية كما تعد هذه البطولة الأولى التي يُطبق فيها قانون الشوزن الجديد في النهائيات، وتم تطبيقه بنجاح كامل، ما يمثل خطوة مهمة في تطوير المنافسات وفق أحدث اللوائح الدولية.

وقالت كايلي براونينج، من فريق الولايات المتحدة الأميركية والفائزة بالمركز الأول في نهائي التراب للسيدات: كانت لي اليوم تجربة مميزة في بداية مشاركتي بالبطولة، رغم شعوري ببعض التوتر بعد غياب دام ثلاث سنوات عن المنافسات الخارجية.. المنافسة هنا قوية جداً، والنهائي أكثر تحدياً مع نظام الاستبعاد كل خمس طلقات، لكن كانت تجربة رائعة. أخطط للمشاركة في كأس العالم بالمغرب وفي بطولة لوناتو، وهدفي الطويل الأمد هو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028.