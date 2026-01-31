الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
300 لاعب ولاعبة يتنافسون في «الشارقة لبراعم الجودو»

300 لاعب ولاعبة يتنافسون في «الشارقة لبراعم الجودو»
31 يناير 2026 09:46

الشارقة (الاتحاد)
تشهد صالة نادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة صباح الغد، انطلاقة بطولة الشارقة المفتوحة لبراعم الجودو من الفئتين، التي ينظّمها اتحاد الإمارات للجودو برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي.
وتشهد البطولة مشاركة 300 لاعب ولاعبة، حيث ضمت فئة اللاعبين 200 لاعب، بجانب 100 لاعبة، خضعوا جميعهم لإجراءات الميزان التجريبي والرسمي أمس، حسب لائحة البطولة.
ويشارك في منافسات تلك البطولة لفئة البراعم 11 نادياً وفريقاً وهم، فريق أبوظبي، نوجيرا دبي، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، كلباء الرياضي، الدفاع عن النفس والفنون القتالية، نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادي خورفكان، أكاديمية أولمبيكس، أكاديمية ماترانا وأكاديمية داغستان.
وعلي مستوى السيدات ضمت البطولة 4 فرق وهي، الشارقة لرياضة المرأة، كلباء لرياضة المرأة، الدفاع لرياضة المرأة، وأكاديمية أولمبيكس.
وأكملت اللجنة المنظمة للنشاط المحلي برئاسة محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، كافة الترتيبات التنظيمية لإنجاح البطولة العمرية المفتوحة، والمقامة تحت شعار «الكل فائز» من المواطنين والمقيمين، بهدف تشجيع تلك الفئات العمرية الصغيرة لمواصلة نشاطهم تحت إشراف كوادر مؤهلة، والتي يسعى من خلالها الاتحاد الوقوف على مستوياتهم، بهدف صقلها وتطوير مهاراتهم، بحضور مدرب المنتخبات العمرية الجديد البطل الأوزبكي السابق شرف الدين لطف الله.

اتحاد الجودو
مجلس الشارقة الرياضي
نادي الفجيرة للفنون القتالية
