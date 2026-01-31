«الأمسية العاشرة» من الكرنفال.. «فورت جورج» يحلّق بلقب «دبي ميلينيوم»

عصام السيد (دبي)

حلّق الجواد «فورت جورج» بجائزة الشوط السادس والرئيس لمسافة 2000 متر «عشبي» على لقب سباق دبي ميلينيوم ستيكس للفئة الثالثة، الذي أقيم خلال فعاليات الأمسية العاشرة من كرنفال سباقات دبي، بمضمار ميدان، والتي تألّفت من 8 أشواط بجوائز مالية، بلغت قيمتها الإجمالية 3.105.000 درهم، برعاية موانئ دبي العالمية.

وجاء فوز «فورت جورج» لفترياتي هاي، بإشراف أيد وولكر، وقيادة كيرين شومارك، بفارق أنف عن «أريبيان لايت» لجودلفين، وخُصص السباق للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.

واستهل «تايتل رول» لديريك سميث، ومسز جون ماجنير، ومايكل تابور، بإشراف سايمون واد كريسفورد، وقيادة جيمس دويل، الفوز بالشوط الأول لمسافة 1600 متر «عشبي» على لقب سباق تجريبي جميرا جينيز، برعاية موانئ دبي العالمية للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للخيول بعمر ثلاث سنوات، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وحقق «سالوم» لإسطبلات أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، فوزاً سهلاً في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «رملي»، على لقب حديقة جافزا اللوجستية للخيول المهجنة الأصيلة «المبتدئة» بعمر ثلاث سنوات وقيمة جائزته 165 ألف درهم.

وخطف «تيفو» لجاكبوسين وراسموسين، بإشراف سورين لنس، وقيادة أوليفر ويلسون، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «عشبي»، على لقب سباق موج، برعاية موانئ دبي العالمية للخيول المهجنة الأصيلة «شروط»، للمهرات فقط بعمر ثلاث سنوات، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وانتزع «تاب ليدر» لإيفان كاسباريان، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الرابع لمسافة 2000 متر «رملي»، على لقب جافزا للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (85-105)، بعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.

وحصد «جريت ويش» ملك لون كاج نيلسون، بإشراف بينت أولسون، وقيادة مايكل بارزلونا، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1200 متر «عشبي»، على لقب سباق دبي للسرعة، برعاية موانئ دبي العالمية للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، من عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وفاز «تيلي مارك» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون واد كريسفورد، وقيادة ويليام بيوك، بجائزة الشوط السابع لمسافة 1600 متر «رملي»، على لقب سباق موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-100)، من عمر ثلاث سنوات فما فوق «رملي» وقيمة جائزته 250 ألف درهم.

وظفر الجواد «ذا فينجال رافين» لدومنيك جريفثيس، وديفيد كافناج، بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة ابنته صافي أوسبورن، بجائزة الشوط الثامن والختامي لمسافة 1600 متر «عشبي»، على لقب سباق سوق دبي للسيارات للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (70-90)، من عمر ثلاث سنوات فما فوق وقيمة جائزته 190 ألف درهم.