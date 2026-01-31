الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
النسخة الثانية من كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة تنطلق بالوثبة

31 يناير 2026 10:45

عصام السيد (أبوظبي)
تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح الغد، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، منافسات النسخة الثانية من سباق كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كيلومتر. 
وتنظِّم السباق جمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبمشاركة واسعة من أندية وإسطبلات الفروسية في الدولة.
ويتألف السباق من أربع مراحل، الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتم ترسيمها باللون الأزرق، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، والثانية لمسافة 25 كيلومتراً، مرسمةً باللون الأصفر، مع راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً، مرسمةً باللون الأحمر، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وصولاً إلى المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كيلومتراً، والتي تم ترسيمها باللون الأبيض. 
وتم الانتهاء من الفحص البيطري للخيول المشاركة، للتأكد من استيفائها الشروط والمواصفات المعتمدة، حيث تقرّر ألا يقل عمر الحصان المشارك عن 6 سنوات، وألا يتجاوز معدل نبضه 64 نبضة في الدقيقة، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لوزن الفارس بـ 60 كيلوجراماً، شاملاً السرج.
وتأتي مبادرة تنظيم السباق ضمن الدعم والاهتمام بالخيل العربية، وحرص الدولة المتواصل على تشجيع ورعاية الخيل العربي والاعتناء بتربيتها، بما يُسهم في رفعة وإعلاء شأنها وتأكيد حضورها في جميع السباقات والأنشطة العالمية.
وإقامة سباق القدرة للخيول العربية، تُعزّز المكانة الرفيعة للخيل العربية وتُشجع المهتمين بجميع أنشطتها للحفاظ على سلالاتها النادرة، وتُعزز أيضاً مجالات وأنشطة الخيول العربية، وتلفت الأنظار إلى ما تمتلكه من صفات القدرة والتحمل والركض على المسافات الطويلة.
ويحمل لقب النسخة الأولى الفارس ماجد جمال المهيري، الذي تُوّج باللقب على صهوة الجواد «هيلستون أذار» لإسطبلات «أف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3:27:55 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.86 كيلومتر في الساعة.
وجاء في المركز الثاني رفيقه في الإسطبل راشد محمد المهيري، على صهوة الجواد «ميرزام»، بزمن بلغ 3:27:56 ساعة، فيما حلّ ثالثاً الفارس عيسى عبد الله عيسى على صهوة الجواد «إس دبليو كاليبو» لإسطبلات العاصفة، بزمن قدره 3:31:25 ساعة.
ويرعى السباقات في القرية، طيران الإمارات، وبريمير موتورز فورد، والمسعود لتأجير المعدات، وبنك المارية المحلي (أم بنك)، وأي إي كوين، وتشانجر دوت ايه، وإمكوين، وايفيك للمجوهرات، وأكاديمية وورلد وايد كي 9، وكاميليا للورود، وموتوبرو، وبايونيرز للضيافة والتموين إحدى شركات بن عزيز، ولابيتيت، وماري كلير أريبيا، وقناة سكاي نيوز عربية، والعين الإخبارية.

