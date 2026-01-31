الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
9 أشواط ترسم تفاصيل الحفل الثامن على مضمار العين غداً

9 أشواط ترسم تفاصيل الحفل الثامن على مضمار العين غداً
31 يناير 2026 11:15

عصام السيد (العين)
يشهد نادي العين للفروسية والرماية غداً، «السباق الثامن»، الذي يتألف من 9 أشواط، بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة، بإجمالي جوائز تبلغ 520 ألف درهم، والترشيحات من الشوط الثاني إلى الشوط الثامن.
وخُصص الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
ويقام الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، مشاركة الخيول العربية تكافؤ (0-75)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة، مهرات وأفراس (أ)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
ويقام الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة، مهرات وأفراس (ب)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
وخصص الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول العربية تكافؤ (80-100)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 80 ألف درهم.
أما الشوط السابع لمسافة 1000 متر، فخُصص للخيول العربية المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
ويتضمن الشوط الثامن لمسافة 1000 متر (أ) مشاركة الخيول العربية تكافؤ (0-70)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
وخُصص الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (ب) للخيول العربية تكافؤ (0-70)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

