لقب زوجي أستراليا للتنس إلى هاريسون وسكوبسكي

ملبورن (رويترز)

فاز الفريق المصنف السادس المؤلف من نيل سكوبسكي وكريستيان هاريسون 7-6 و6-4 على الثنائي الأسترالي المكون ​من جيسون كوبلر ومارك بولمانز، ليحصدا لقب ‌زوجي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة ​للتنس اليوم السبت، ⁠في أول بطولة كبرى يخوضها الثنائي البريطاني الأميركي كفريق.

وجاء الفوز أمام الجماهير الأسترالية الصاخبة ليمنح هاريسون لقبه الأولى ⁠في البطولات الأربع الكبرى، واللقب الرابع ⁠لسكوبسكي في الزوجي، لكنه أول ألقابه خارج ويمبلدون.

ومع إغلاق سقف ملعب ​رود ليفر بسبب الأمطار، بدأت المباراة بوتيرة سريعة، وتقدم هاريسون وسكوبسكي مبكراً 4-2 قبل أن ينتفض كوبلر وبولمانز بقوة ليعادلا النتيجة ​بدعم من الجماهير المحلية.

وخاض الفريقان شوطاً فاصلاً اتسم بالتوتر، حسمه الثنائي البريطاني الأميركي بفارق ضئيل بضربة ساحقة من على الشبكة لعبها سكوبسكي.

وفي المجموعة ⁠الثانية، كسر هاريسون ​وسكوبسكي إرسال منافسيهما مبكراً، وحافظا على تفوّقهما رغم المقاومة ​القوية من الثنائي الأسترالي.

وعلى الرغم من ‍إنقاذ الثنائي الأسترالي العنيد لنقطتين من نقاط البطولة، حسم الثنائي البريطاني الأميركي اللقب في النهاية عند نقطة المباراة الثالثة عندما لعب هاريسون ‌ضربة إرسال ساحقة في المنتصف.