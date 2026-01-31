ماراثون دبي العالمي يطلق النسخة الفضية بمشاركة قياسية

دبي (الاتحاد)

تنطلق، صباح الغد، النسخة 25 من ماراثون دبي العالمي، وسط مشاركة قياسية، وبمسار سريع ومستوٍ ويتيح للعدّائين الاستمتاع بخط نهاية جديد ومميز في مدرجات ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي.

وستُتاح الفرصة لآلاف العدائين مجدداً لتسجيل أوقات قياسية على امتداد مسار واسع يشمل شارع شاطئ جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع إضافة بعض العناصر الجديدة، أبرزها خط النهاية المميز بأكاديمية شرطة دبي.

ويُعدّ ماراثون دبي أول سباق في المنطقة يحصل على الوسام الذهبي المرموق من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ليصبح مرادفاً للأداء القياسي والمشاركة العالمية المتميزة، ويحظى باهتمام كبير من نخبة العدائين الدوليين، ويتوقع الخبراء أن تشهد النسخة الحالية من السباق أرقاماً قياسية على صعيد سباق النخبة، الذي سيحظى بمشاركة 50 عداءً في فئة الرجال و35 في فئة السيدات.

ويحتفل ماراثون دبي بيوبيله الفضي، وهو الذي اكتسب شهرة واسعة بفضل مساره السلس والسريع الذي يجذب نخبة الرياضيين وهواة الجري من جميع أنحاء العالم، والذين يتطلعون جميعاً إلى تحقيق أفضل أرقامهم الشخصية.وتنطلق نخبة العدائين في تمام الساعة 5:45 صباحاً، قبل أن ينطلق باقي المشاركين في تمام الساعة 6:30 صباحاً، على أن يتم الإعلان عن مواعيد انطلاق سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات، وسباق المرح لمسافة 4 كيلومترات.

وقررت هيئة الطرق والمواصلات تقديم موعد حركة المترو لتبدأ في الخامسة صباحاً، ليتسنى للجمهور والمشاركين في السباق الجماهيري وسباق العائلات المشارَكة ومتابعة الحدث.

وقال مدير الفعالية، بيتر كونرتون: «نظراً للتطورات المستمرة في البنية التحتية للمدينة، عملنا بلا كلل مع زملائنا في شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، لوضع مسار يُرضي جميع الأطراف.

وأضاف: «نتقدم بالشكر لشرطة دبي على دعوتها لإقامة الفعالية في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي، والتي ستضم أيضاً المدرج الرئيسي للجماهير، وقرية دبي ماراثون العائلية، وأجنحة العارضين، والفعاليات الترفيهية الحية».

إلى جانب منطقة النهاية الجديدة لسباقات 4 كيلومترات و10 كيلومترات والماراثون، تشمل التغييرات الطفيفة الأخرى في المسار منعطفات عند مدينة دبي للإعلام.